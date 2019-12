Parangolé faz show de Natal gratuito em Periperi

Nesta quarta-feira, dia 25, o Parangolé vai dar um “presente de Natal” para os soteropolitanos. A banda vai fazer uma apresentação gratuita a partir das 16h na Praça da Revolução, em Periperi, bairro onde nasceu o cantor Tony Salles.

”Será um show muito especial. Vou dividir com meu bairro todas as conquistas que o ano de 2019 nos proporcionou, desde o prêmio de Música do Carnaval, até a estreia dos nossos ensaios na Arena Fonte Nova”, diz o cantor.

No repertório, a banda promete trazer grandes sucessos, como “Diferenicada”, “Tactibum” e “Hoje Só Amanhã”. “Abaixa que é tiro”, eleita a Música do Carnaval de 2019, também estará no show comemorativo.

Serviço:

O quê: Parangolé faz show de Natal em Periperi. .

Onde: Praça da Revolução

Quando: Nesta quarta (25) às 16h.

Preço: Gratuito