Parangolé lança playlist promocional com músicas inéditas

O Parangolé está entrando na semana de São João com toda animação! A banda lança nesta terça (21) na plataforma Sua Música a playlist promocional Atualizei de Novo, com um repertório recheado de hits do momento, sucessos da história do Parango e quatro canções autorais inéditas.

“Eu adoro a energia do show ao vivo, e eu trouxe isso para o nosso novo repertório, disponível pra galera baixar e tocar no paredão pra curtir um São João diferenciado”, afirma Tony Salles.

O Parango apresenta três shows nesta semana. Na quinta (23),, a banda anima o São João de Alagoinhas. Na sexta-feira (24), a cidade de Ibicuí vai ferver com um super show do Parango no evento Brega Light. Para finalizar, o sábado (25) será agitado na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.