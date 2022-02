Paraquedista pousa em hotel, corre de seguranças e salta; veja

O vídeo de um salto do paraquedista Jay Driscoll está viralizando nas redes sociais. Nas imagens, publicadas pelo próprio australiano na terça-feira (22), ele aparece pousando no topo de um hotel de luxo do Rio de Janeiro. Em seguida, foge de seguranças e pula novamente, dessa vez do parapeito do local, até chegar à praia do Vidigal.

A ação começa com Driscoll saltando do Mirante do Morro Dois Irmãos e pousando no topo do hotel Sheraton, no bairro do Leblon. Ele aparentemente não tinha autorização para estar lá, já que logo é abortado por seguranças.

???? Vidigal



????O cara saltou do morro Dois Irmãos, pousou no terraço do Hotel Sheraton, fugiu dos seguranças e saltou novamente dando um mortal. pic.twitter.com/9Vd1czujo0 — ⚠️ Informe Legal - Rio de Janeiro ⚠️ (@legal_rj) February 23, 2022

Após uma conversa, os funcionários parecem ir em direção às escadas, na esperança de que o australiano os acompanhe para fora do terraço. De repente, Driscoll começa a correr e sobe no parapeito. Neste momento, é possível ouvir os seguranças gritarem: 'Ô rapaz, desce, desce, desce'.

O estrangeiro então pendura o paraquedas para fora do prédio, que tem cerca de 90 metros de altura, e pula. Ele ainda faz uma manobra, dá um salto mortal, e segue em voo até a Praia do Vidigal.

Em suas redes sociais, Driscoll afirmou que era seu aniversário, e que foi foi um "dia épico". De acordo com informações do 23° Batalhão de Polícia Militar (Leblon), não houve acionamento para ocorrência.