Parceiro de Isaquias no Rio-2016, Erlon passa por cirurgia no quadril

Medalhista de prata na Olimpíada do Rio-2016, o canoísta Erlon Souza passou por uma artroplastia de quadril esquerdo na última terça-feira (14), em São Paulo. A lesão impediu a presença do baiano na Olimpíada de Tóquio, tendo sido substituído por Jacky Goodman. Nesta quarta (15), o atleta tranquilizou os fãs e disse que se recupera bem.

"A cirurgia foi ótima, com sucesso, graças a Deus. Ontem [terça], não deu para mandar notícia, já que estava sedado, parecendo que tinha tomado um pouquinho de cachaça (risos). Mas hoje acordei bem melhor, com bem menos dor do que estava ontem. Só que, por alguns dias, vou estar com aquele companheiro", disse Erlon, em vídeo postado no Stories do Instagram, mostrando um andador,

O canoísta de 30 anos ficará em São Paulo pelos próximos 15 dias, em reabilitação no pós-operatório. Depois, o processo de recuperação deve levar de quatro a cinco meses.

"Obrigado pelas orações, por estarem na torcida por mim. E agora é torcer por uma ótima recuperação e voltar com tudo", disse o baiano.

Erlon conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio, em 2016, ao lado de Isaquias Queiroz, na prova C2 1.000 metros. Em Tóquio-2020, Isaquias e Jacky terminaram na quarta colocação.