Parcelas do 'Mais Futuro' serão ampliadas em 2023

Os estudantes que fazem parte do programa 'Mais Futuro, do Governo do Estado, vão receber uma quantidade maior de parcelas em 2023, saindo de oito para 11. O dinheiro é destinado para os alunos das quatro universidades públicas estaduais em condições de vulnerabilidade social.

O recurso visa contribuir para que os estudantes permaneçam nas instituições de Ensino Superior e que possam concluir suas graduações.

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, anunciou detalhadamente a informação através das suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (6).

"Estou aqui animado, alegre e feliz porque nós conseguimos junto com vocês, junto com os professores e com as redes de estudantes, mobilizar o nosso esforço, nosso empenho para garantir a permanência na universidade. Pois, além do acesso, é fundamental termos políticas de permanência", disse o governador.

Na última sexta-feira (3), a primeira parcela foi colocada na conta dos estudantes. O aluno que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio permanência no valor de R$ 300 e é enquadrado no Perfil Básico, que agora terá o benefício estendido para 11 meses.

Já o estudante que mora a 100 km do campus em que estuda e precisou mudar de domicílio para frequentar o curso, recebe o valor de R$ 600, sendo enquadrado no Perfil Moradia. Esse, no entanto, receberá 12 parcelas durante o ano.

O Mais Futuro atende a 9.682 estudantes ativos das quatro universidades estaduais: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). O orçamento do governo do Estado para este programa, em 2023, é de R$ 45 milhões.