Parceria de Alok e Anitta contará com outros dois artistas internacionais

Depois da longa espera pela parceria entre o DJ Alok e Anitta, parece que finalmente as coisas estão se alinhando. O DJ revelou nos storys de seu Instagram que Anitta teria gravado os vocais para a faixa que ainda não tem um nome, na semana passada. O DJ adiantou que a faixa está prevista para maio de 2019 e contará com outras duas atrações internacioais, que ele manteve segredo.

A faixa havia sido anunciada em 2017 e desde então nenhum dos dois artistas deram notícias sobre o lançamento. Em entrevista, após se apresentar no Festival de Verão 2018, o DJ revelou que a demora teria sido causada pela agenda apertada dos dois, principalmente de Anitta que demorou a respondê-lo devido a tantos compromissos.

E 2019 deverá ser um ano muito bom para a funkeira de Honório Gurgel, isto porque recentemente Anitta postou uma foto ao lado de Madonna e a própria rainha do pop acabou confirmando a parceria para o seu próximo álbum que deverá ser lançado no ano que vem. No instagram a rainha do pop escreveu: “Sempre divertido encontrar amigos talentosos e lindos no estúdio“.

Além disso, Anitta já gravou uma parceria com a britânica Rita Ora, que inclusive aparece em seu documentário para a Netflix e ainda todas as parcerias que tme gravado em segredo em suas viagens.