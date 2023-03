Parceria entre Brown e banda formada por Saulo, Davi Moraes, Cesinha e Luciano Calazans

Da esquerda para a direita: Cesinha, Saulo, Davi e Luciano (Foto: Divulgação)

A banda Som do Sim, formada pelo cantor e compositor Saulo Fernandes, Luciano Calazans (baixo) Cesinha (bateria) e Davi Moraes (guitarra) se uniram a Carlinhos Brown na gravação de Oroê, composição do Cacique do Candeal. A música é um grito pulsante de evocação à ancestralidade e alegria. As vozes de Saulo, Brown e Davi se revezam em letras onomatopaicas que remetem aos melhores sons da Bahia. Soma-se a isso os arranjos escritos por Luciano Calazans para um time de sopros com a percussão gravada por Brown. Ao lado de Luiz Caldas, Alfredo Moura, Carlinhos Marques e Tony Mola, Brown e Cesinha fizeram parte da banda que originou todo o movimento batizado de axé music que conquistou o Brasil.



Xuxa confirma Daniela Mercury e Claudia Leitte no cruzeiro de seus 60 anos

Xuxa vai comemorar seus 60 anos em alto mar (Foto: Divulgação)



Daniela Mercury, Claudia Leitte, Gloria Groove, KLB e Ana Carolina foram confirmadas como atrações no cruzeiro da Xuxa, que irá comemorar seus 60 anos (em 27 de março), saindo de Santos no dia 24 de março. Os shows, as projeções e as confraternizações com os fãs em alto-mar serão transmitidas pelo Multishow num especial. Segundo Xuxa, o navio vai ter um restaurante vegano, uma exposição relacionada à sua carreira, com video wall com projeções de filmes, exposição de figurinos, discos de ouro e de platina, além dos prêmios que ela ganhou.



Carnaval fora de época e só para convidados

Médico e carnavalesco Walter Viterbo (Foto: Divulgação)



Médico especialista no tratamento da dor, Walter Viterbo é um eterno folião e vai comemorar mais uma vez o seu aniversário, no dia 15 de abril, em grande estilo. Assim como fez aos 50 anos, quando realizou na Arena Fonte Nova uma festa solidária com a renda das camisas e do bar para o hospital Martagão Gesteira. Dessa vez, será uma micareta (o local ainda é segredo) com nove blocos separados pelo tema Sou Amigo do Aniversariante, animada por dois trios elétricos com as bandas: Batifun, Faustão e Filhos de Jorge. O evento é restrito aos amigos do médico, que precisam se cadastrar num site e após verificação recebem um link para aquisição da camisa.

Micareta de Feira

Depois de três anos sem ser realizada, por causa da pandemia, a Micareta de Feira de Santana volta a acontecer de 20 a 23 de abril na Princesa do Sertão. A festa foi criada em 1937 porque na época caiu uma chuva torrencial na cidade impedindo a realização do Carnaval. Para esse retorno a Prefeitura da Cidade quer reunir um time de primeira da música baiana.





TUM-TUM-TUM*

1 Xanddy Harmonia e Claudia Leitte são as atrações baianas confirmadas no cruzeiro do cantor, compositor Alexandre Pires, que acontecerá de 1 a 4 de dezembro no navio MSC Prezioza. Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Lulu Santos, Xande de Pilares e Denis DJ participam. Embarque e desembarque acontecem no Porto de Santos.

2 Uma nova turnê pelo Brasil, batizada As V Estações, com início em maio, vai celebrar os álbuns As Quatro Estações (1989) e V (1991), lançados no auge da popularidade do grupo Legião Urbana. O anúncio foi feito pelos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. A produção negocia uma data para o show em Salvador.

3 Caetano Veloso, Djavan e Gilberto Gil são alguns dos artistas que já gravaram participação no documentário sobre a trajetória do cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, que está sendo gravado pela Globoplay. O projeto dá continuidade às homenagens aos 80 anos de Bituca, comemorados em 2022 quando ele realizou a turnê A Última Sessão de Música, marcando sua despedida dos palcos.