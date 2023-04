Parceria entre Neoenergia Coelba e Embasa reduz consumo de energia em estação de abastecimento de água de Feira de Santana

Uma parceria entre a Neoenergia Coelba e a Embasa reduziu o consumo de energia elétrica de uma estação elevatória do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Feira de Santana. A iniciativa consistiu na substituição de 1 motor de 1.400 cv de tecnologia obsoleta por outro mais eficiente e de alto rendimento na Estação Elevatória I pertencente ao SIAA do município.

Além da substituição do motor de baixo rendimento por um mais moderno, a Neoenergia Coelba também instalou um inversor de frequência em substituição à válvula antiga utilizada para controle de vazão no sistema. Com estas modificações, a concessionária estima reduzir o consumo anual da unidade em 963 MWh, o equivalente a mais de 400 residências por ano (considerando consumo mensal de 200 kWh).

Também houve redução de 106 kW de demanda no horário de pico. Além de diminuir o consumo de energia e demanda na ponta, a substituição dos equipamentos nessa estação elevatória promoveu maior eficiência do serviço executado pela Embasa para essa região, o que, consequentemente, melhora o serviço prestado ao consumidor final.

O projeto beneficia os moradores de diversos municípios atendidos pelo SIAA, como Feira de Santana, Conceição de Feira, Santa Bárbara, São Gonçalo dos Campos, Santanópolis e Tanquinho, que passam a ter o abastecimento de água mais eficiente.

Para executar o projeto, selecionado através de Chamada Pública realizada pela distribuidora no ano de 2019, foram investidos cerca de R$ 1,3 milhão, com recursos do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Através dos editais de chamada pública, a Neoenergia prospecta projetos que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações dos seus clientes.

“Com a chamada pública, o processo de escolha dos projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética é mais transparente e democrático, visando maior participação da sociedade. O objetivo é de estimular o uso mais eficiente de energia, com práticas sustentáveis", afirma a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Sobre o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Coelba

Em 2022, o PEE da Neoenergia Coelba investiu R$ 47,9 milhões na implementação de Projetos de Eficiência Energética que envolveram:

Ação em comunidades populares que trocaram mais de 239 mil lâmpadas por LED em consumidores residenciais baixa renda e 49 mil lâmpadas em 552 instituições localizadas nessas comunidades, além da substituição de 2.268 refrigeradores antigos, em sua maioria, para consumidores de 22 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia em dezembro/2021;

O Projeto Vale Luz que troca resíduos sólidos por desconto na conta de energia, sendo recicladas 848 toneladas de resíduos, com desconto de mais de R$ 357 mil na conta de energia elétrica de cerca de 19 mil consumidores;

Os Projetos Educativos realizados em escolas públicas e formação EAD de professores, capacitando 1,6 mil professores e cerca de 63 mil alunos sobre o tema de uso eficiente da energia elétrica;

Eficientização de 157 prédios públicos ou comerciais assistenciais com mais de 88 mil lâmpadas substituídas e 12 sistemas solares fotovoltaicos instalados, totalizando 652,39 kWp;

O Projeto Neoenergia Solar que concedeu desconto de 50% para instalação de energia solar em 43 residências da Bahia, totalizando 175 kWp instalado;

Eficientização de Iluminação Pública em 22 municípios da Bahia com a substituição de quase 10 mil pontos de IP por tecnologia LED.

