Parceria entre prefeitura e Waze tem mapa do Carnaval atualizado

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) firmou uma parceria com o aplicativo Waze para ofertar um mapa da festa, com as principais informações ligadas ao trânsito, para quem vai curtir ou trabalhar durante o Carnaval.

No aplicativo, trabalhadores e foliões terão acesso a informações atualizadas, como identificação das vias bloqueadas, localização das barreiras fixas e móveis, áreas de restrição do circuito, identificação de postos de saúde e postos de segurança pública.

“Além dos foliões, todo o pessoal que trabalha com transporte no Carnaval como motorista de aplicativo, mototáxi e táxi, por exemplo, vão se beneficiar desse novo recurso junto a plataforma, de forma que tenham sempre os melhores caminhos”, explicou a diretora de Transformação Digital da pasta, Lorena Borges.

Dirigindo com Ivete

É possível ativar a voz da cantora Ivete Sangalo como “a voz do Waze” e receber as instruções sobre a rota a ser seguida com o jeito bem humorado da artista.

“Após dois anos sem a tradicional folia nas ruas, é com alegria que podemos festejar essa data novamente. Para guiar os motoristas do Waze neste grande momento de festa, não teria pessoa melhor do que um dos maiores símbolos do Carnaval, a incrível e talentosa Ivete Sangalo”, comenta Heloisa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil.

Os usuários do aplicativo ainda vão poder configurar ícones de humor como se fosse um perfil do usuário com temas ligados ao Carnaval. São três ícones disponíveis: colombina, pierrot e arlequim. Um de trio elétrico também poderá ser usado no lugar símbolo de carro tradicional. Todos os recursos já estão disponíveis.