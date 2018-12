Parceria entre Rede Bahia e CDL apoia comércio de rua de Salvador e RMS

A Rede Bahia e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) assinaram nesta segunda-feira (10), mais uma vez, a parceria de mídia para divulgação da 4ª edição da campanha Natal de Luz e Prêmios, voltada para as lojas de rua da capital e Região Metropolitana (RMS).

A previsão para este ano é um aumento de 5% das vendas em relação ao mesmo período de 2017, com movimentação de R$ 300 milhões. No entanto, as campanhas anteriores, todas em parceria Rede Bahia, aconteceram entre 1º e 30 de dezembro, enquanto a de 2018 começou nesta segunda e vai até o dia 30 – ou seja, menos tempo e mais venda.

O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, destacou a importância da parceria com a CDL não só nos eventos da capital e RMS, como também no interior. “O Natal é mais um desses eventos, onde o foco são as lojas de rua, para atender à população de renda mais baixa, um comércio mais popular, e a iniciativa é de grande importância. A Rede Bahia, como sempre, apoia tudo o que é realizado em benefício da comunidade baiana”, destacou.

Assinatura de documento ocorreu na sede da Rede Bahia (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) Assinatura de documento ocorreu na sede da Rede Bahia (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) Assinatura de documento ocorreu na sede da Rede Bahia (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

O presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, explicou que a ação vem para reaquecer principalmente as vendas do comércio de rua da capital e RMS. “A Rede Bahia sempre apoiou o comércio e a CDL e, mais uma vez, estamos fazendo a campanha para incentivar a compra nos estabelecimentos de rua. Essa é mais uma chance de o lojista competir com os shoppings, dando um incentivo, por meio das promoções, ao cliente”, disse.

Ainda segundo Alberto Nunes, “há três anos o país vem passando por um período de crise econômica e não é novidade que o Natal é a data que se fatura mais no varejo. Com isso, o Natal de Luz de Prêmios existe para incentivar o comércio e melhorar a economia da cidade e da Região Metropolitana.

A acionista do CORREIO, Renata Correia, que também esteve presente na reunião de assinatura da parceria com a CDL, destacou que o comércio de rua, em especial do Centro de Salvador, é o coração da cidade e deve ser sempre preservado. “É uma honra estar aqui assinando mais uma vez a parceria para estimular o comércio, que é tão importante para a nossa cidade”.

Renata ainda lembrou que melhorar e incentivar o comércio de rua é resgatar as memórias da capital baiana. “Temos microempreendedores, apesar de também estarem nas ruas os grandes lojistas de redes. Mas, o pequeno comerciante é aquele que insiste na tradição. E a revitalização do Centro Histórico é a prova de que essa tradição está viva e só vai crescer a cada ano”, concluiu.

O criador e coordenador das campanhas da CDL de Salvador, Bernardo Carvalho, contou um pouco sobre as novidades para o ano de 2018. “A CDL Salvador representa o varejo, mas o Natal de Luz e Prêmios é voltado principalmente para incentivar o comércio de rua. Neste ano, os prêmios são variados, e vão desde carro, motos, a televisores, sendo premiado, ainda, um vendedor”, disse.

Bernardo ressaltou que o objetivo da CDL é, cada vez mais, trazer associados, sejam de shoppings ou de ruas, para, com isso, movimentar ainda mais as vendas do varejo. E os compradores, por sua vez, segundo ele, têm acesso a bons produtos e ainda concorrem a prêmios.

Como participar

E, para participar é muito fácil: a cada R$ 50 em compras, o consumidor pode ganhar um, dois ou três cupons. A compra acima do valor, por si só, dá direito a um cupom. Já quem compra utilizando cartão da bandeira Mastercard duplica as chances de ganhar e, se o pagamento com o cartão for feito em uma máquina da Rede ou Pop Credicard, o cliente ganha três cupons.

Outro elemento importante da campanha é a geração de emprego. “A quarta edição da campanha envolve 2.200 pontos de vendas de varejo de Salvador e da Região Metropolitana, o que faz com que, por causa do aumento da demanda, mais pessoas sejam contratadas nas lojas”, explicou Alberto Nunes.

E, se o lojista achou que o único benefício dele fosse o aumento das vendas e do faturamento no final do ano, se enganou. O Natal de Luz e Prêmios também vai dar uma viagem para Lisboa ao dono do estabelecimento que tiver a primeira nota fiscal de cliente sorteada. Então, além do sortudo que depositou o cupom e vai ganhar um Toyota Etios, o proprietário da loja vai poder conhecer a cidade portuguesa e ainda levar um acompanhante.

Os vendedores não ficaram atrás e também vão ter a chance de aumentar as compras de Natal. Aqueles que tiverem os nomes registrados nos três primeiros cupons de clientes sorteados, em compras pagas com cartões Mastercard em máquinas da Rede ou Popcard, vão ganhar um vale-compras no valor de R$ 1.000. cada um.

