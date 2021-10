Parece? Estátua de Mike Tyson é criticada por fãs: 'Nada a ver'

Considerado um dos maiores pugilistas da história, Mike Tyson foi homenageado nesta semana com uma estátua em Las Vegas, nos Estados Unidos. A escultura tem cerca de três metros de altura e simula uma pose do ex-campeão mundial dos pesos pesados. Só que o resultado não foi bem o esperado.

Vários fãs do boxeador foram às redes sociais para criticar a estátua. Muitos apontaram que o rosto da obra, apesar de ter a famosa tatuagem tribal, tem poucas semelhanças com o Tyson real.

"Não tem nada a ver com ele", publicou uma pessoa. "Parece mais o Holyfield", brincou outra, lembrando um dos maiores rivais do americano.

Alguns fãs também compararam a escultura a outra estátua que virou piada: de Cristiano Ronaldo inaugurada no aeroporto da Ilha da Madeira, em Portugal, em 2017.

What was he thinking ????‍♂️ — talkSPORT (@talkSPORT) October 23, 2021

Apesar das críticas, Richie Palmer, dono da pizzaria responsável pela homenagem a Tyson, comemorou a ideia. "É importante porque somos amigos há 35 anos. Foi minha maneira de homenageá-lo porque algumas pessoas não sabem do grande ser humano que ele é", disse.

Tyson também não parece ter se importado muito com a aparência da estátua. "Eu não tinha ideia. Estou muito grato agora. Para ser honesto, não me lembro da maior parte da minha carreira no boxe, é um borrão. Então, eu vivo essa vida agora".