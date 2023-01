Parece feriado: praias da Barra também lotam no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Dada a quantidade de pessoas concentradas das ruas do Comércio a Colina Sagrada, na Cidade Baixa, fica até parecendo feriado em Salvador, mas não é. É dia da tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim. Mas não foi só o caminho da fé que ficou lotado, as praias do Porto e do Farol da Barra também receberam um mar de gente nesta quinta-feira (12).

Também pudera, além de estar rolando festa na cidade, e por isso, alguns comércios acabarem adotando ponto facultativo, o Sol está à pino em mais um dia de verão. Clima bastante propício para curtir uma praia. De acordo com o Climatempo, a previsão para hoje é de Sol entre nuvens, com chuvas fracas pela manhã e à noite. A chuva da manhã já caiu.

Como previsto, foi tão fraca que a vendedora Adailza de Jesus, 43 anos, mal sentiu ela cair na Praia do Porto da Barra, onde curtia as férias. "Salvador já é verão o ano inteiro, mas o danado chega é que a gente percebe que o resto do ano foi só um teste. Eu não imaginava que hoje estaria cheio assim, por causa do Bonfim. Mas se está, a gente curti do mesmo jeito", brinca.

A reportagem passou por outras praias e constatou que a maior concentração de pessoas estava nas praias da Barra. As praias de Itapuã e Armação estavam menos cheias, mas nem por isso o calor foi menor. A temperatura na capital baiana promete variar entre 24°C e 30°C. O Sol estava forte e as nuvens clarinhas.

Fluxo na praia de Itapuã é menor que nas Praias da Barra (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

Previsão

A previsão do Climatempo aponta que o tempo continuará firme na maior parte do tempo nos próximos dias. Amanhã (13), será parecido com hoje: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima será de 24°C e a máxima de 30°C.

No sábado (14), o Sol também aparece com algumas nuvens que podem causar chuvas rápidas pela manhã e à noite o tempo fica firme. A temperatura continua nas casas dos 24°C aos 30°C. Já no domingo, o Sol aparece com mais nuvens que podem trazer chuvas a qualquer hora do dia, com possibilidades de períodos nublados. Mas as temperaturas seguem altas: 24°C aos 30°C.