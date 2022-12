'Parece um sonho', comemora Amrabat, capitão de Marrocos

"Sinceramente, isso é maravilhoso. Estou muito orgulhoso de nós, parece um sonho". As palavras do meia e capitão de Marrocos são poucas para definir a emoção do grupo após o feito histórico de se classificar para a semifinal da Copa do Mundo do Catar.

Um dos principais nomes do elenco comandado pelo técnico Walid Regragu, Amrabat, que atua na Fiorentina, da Itália, ressaltou que o elenco marroquino entrou em campo para jogar com o coração e por toda torcida marroquina. "Nós demos tudo de nós, jogamos com o coração, pelo nosso país. Uma seleção inacreditável, com um espírito fortíssimo, apesar das lesões. Fizemos de tudo pelo técnico e por todo o time", afirmou Amrabat.

As ausências que o meia marroquino se referiu foram o lateral Mazraoui e do zagueiro Aguerd, ambos titulares e que desfalcaram Marrocos por conta de lesões.

A festa no estádio, que estava tomado de marroquinos, também foi destaca na entrevista do capitão. "Parece que estamos jogando em casa, o estádio todo vermelho. Vermelho da cor de Marrocos", completou.