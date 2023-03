Paredão onde 10 foram baleados era festa de aniversário em rua ao lado de delegacia

A festa paredão que aconteceu na noite desta sexta-feira (3) no bairro de Tancredo Neves, onde pelo menos 10 pessoas foram baleadas, era em comemoração ao aniversário de um dos moradores da Rua 24 de Março, palco da tragédia. Segundo testemunhas, o local estava cheio de gente e de carros, quando quatro homens em duas motos chegaram atirando na via, localizada ao lado da 11ª Delegacia.

“Falta de respeito. A delegacia é que do lado, um absurdo. Uns 20 passos e a gente está nela. A verdade é que eles (bandidos) não têm medo”, declarou a moradora, que pediu para não ser identificada. “Acordei doida com os tiros. Na hora, pensei que a minha casa estava caindo. Só depois que a ficha caiu que a bala comia no centro. Foi uma chuva de tiros que nunca vi igual e as pessoas gritando, gente chorando, foi terrível”, contou ela.

De acordo com as testemunhas, entre os 10 baleados, estão três moradores e três crianças. “Todos atingidos não entram em nada, a maioria nem mora aqui. São todos inocentes”, declarou um rapaz, que contou que o paredão era a comemoração do aniversário de uma das pessoas da região, mas ele não quis revelar o nome.

Além dos feridos, vários carros foram atingidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi um ataque a tiros de traficantes em área de rival e disse ainda que a policiamento foi reforçado no bairro.

Carros que estavam estacionados foram atingidos no tiroteio (foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Tiros

A Rua 24 de Março é mão-dupla e é margeada por casas, bares e outros pontos comerciais. O paredão de aniversário começou às 19h de sexta e meia hora depois a via estava tomada de gente, que curtia as batidas do equipamento de som de um único carro. “Quando foi lá para 11h (23h) só escutei os pipocos. As pessoas correndo, tentando entrar nas casas, algumas, sem conseguir, se jogaram no chão. Foi muito tiro. O pessoal conta que eles (criminosos) chegaram juntos no início da rua e desceram atirando. Foi um desespero só”, relatou uma outra senhora. "Antes de saírem, cataram as balas para não ter pistas, mas este aqui ficou no chão", emendou uma outra senhora, exibindo um cartucho de uma pistola 9 milímetros.

As vítimas foram socorridas pelas próprias pessoas que estavam no local. Algumas foram levadas para a UPA de Tancredo Neves, que fica em frente à 11ª DP. Outras, deram entrada no Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula. Os casos mais complexos, segundo ainda as testemunhas, foram direito para o Hospital Geral do Estado. Pelos menos três dos 10 feridos já tiveram alta.

Na manhã deste sábado, parentes do comerciante Tailan Pereira Lopes, 26, uma das vítimas, deixavam a rua com o destino ao HGE. “Ele está com a bala alojada no braço, mas está bem”, disse a mãe do rapaz, que tem um depósito de bebidas no local. “Ele montou um ponto e estava trabalhando, vendendo, quando os tiros começaram. Não tenho detalhes do ocorrido, porque ainda não conversei com ele, mas todos estavam numa festa de aniversário de um amigo", disse ela, sem dar mais detalhes.

O susto foi grande, proporcional ao medo de alguns moradores que tiveram seus carros atingidos pelos tiros. "Todo mundo aí está no prejuízo. Eles não estavam na festa, não concordam com o paredão e, mesmo dentro de suas casas, foram prejudicados. Eles não querem falar porque têm medo, mas alguns deles disseram que vão sair daqui", relatou uma senhora.

Polícia

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 22h40 de sexta-feira (3), policiais militares da 23ª CIPM foram informados de que 10 pessoas haviam dado entrada em unidades de saúde de regiões próximas após serem baleadas. "A informação foi confirmada pelas guarnições, que, com o apoio da CIPT Rondesp Central e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), intensificaram as ações de policiamento na localidade e efetuaram rondas", diz a nota.

Após rondas, os policiais trocaram tiros com suspeitos e apreenderam um colete antibalístico, 75 porções de maconha, uma porção de crack, uma maquineta de cartão, uma balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento e comercialização de cocaína. Nenhum suspeito foi preso. O policiamento foi reforçado no bairro.