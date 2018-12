Paripe e Barra recebem quarta edição do Sou Verão

A partir do próximo sábado, 8, soteropolitanos e turistas vão poder curtir os principais esportes do Verão, à beira-mar, e o melhor de tudo: gratuitamente. É o Sou Verão, projeto do jornal Correio que mais uma vez movimentará duas das principais orlas de Salvador - Barra e Paripe – todos os sábados, durante os meses de dezembro e janeiro.

As atividades esportivas vão acontecer em 8 edições, sendo quatro na Rua Benjamim de Souza, em Paripe, nos dias 8 e 22 de dezembro, 12 e 26 de janeiro, e quatro na Barra, nos dias 15 e 29 de dezembro, 5 e 19 de janeiro, sempre das 8h às 12h. São elas: stand up paddle, patins, skate longboard, futevôlei, frescobol (exclusivo em Paripe) e a novidade desse ano, canoa havaiana.

As bases do Sou Verão – três ao longo de um quilômetro de extensão da praia de São Tomé de Paripe, a partir do Terminal Marítimo, e duas na Barra (Porto e Farol) – contarão com promotores e instrutores, que receberão o público gratuitamente. Para participar das atividades, basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade, é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.

O Sou Verão é um projeto do jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Serviço:

Sou Verão

Onde: orlas de Paripe e Barra

Quando: 8/12 - Paripe; 15/12 - Barra; 22/12 - Paripe; 29/12 - Barra; 5/1 - Barra; 12/01 - Paripe; 19/01 - Barra; 26/01 - Paripe

Horário: 8h às 12h

Acesso: grátis, por ordem de chegada, com documento de identificação com foto. Menores só acompanhados de responsável