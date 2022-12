Paris-2024 terá homens disputando nado artístico

O nado artístico que tanto empolga pelos impressionantes movimentos e sincronismo entre as equipes olímpicas vai deixar de ser exclusividade feminina. A World Aquatics revelou nesta quinta-feira (22) que os homens também defenderão a modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



Nada de equipes masculinas inteiras, contudo. A aprovação do Comitê Olímpico Internacional permite no máximo dois homens entre os oito atletas selecionados no evento. Ao menos 10 nações devem estar em Paris-2024.



"Os esportes aquáticos são universais e os homens provaram ser excelentes nadadores artísticos", disse o presidente da World Aquatics, Husain Al-Musallam, em comunicado.



Os homens já competem na natação artística no Mundial de esportes aquáticos desde 2015. Bill May e Christina Jones garantiram o ouro para os Estados Unidos no evento inaugural de dueto misto em Kazan, na Rússia.



"A inclusão de homens na natação artística olímpica já foi considerada um sonho impossível", disse May, citando a "perseverança, a ajuda e o apoio de tantos". No mundial de 2022 em Budapeste, o dueto misto foi vencido pelos italianos Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero em uma competição de 13 nações.



"Este anúncio é um marco na história da natação artística", afirmou Minisini, comemorando a inclusão olímpica.