Parlamentares garantem haver votos suficientes para cassar Capitão Alden (PSL)

Parlamentares da oposição e da base aliada na Assembleia Legislativa garantem que há número e vontade suficientes nos dois lados para cassar o deputado estadual Capitão Alden (PSL), que acusou integrantes da própria bancada de receberem R$ 1,6 milhão da prefeitura de Salvador. A declaração foi feita em live transmitida no último domingo e deu origem a um pedido de abertura de processo no Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro. No vídeo, Alden diz que, fora ele, os outros deputados de oposição são beneficiados pelo repasse milionário. “Embora tenha tentado se desculpar, agora é tarde. Até então, vínhamos segurando o cerco para cassá-lo por acusações a parlamentares governistas, mas Alden foi longe demais. Conseguiu unir todos contra ele”, disse um deputado oposicionista.

Tchau, querido!

À Satélite, líderes de partidos das duas bancadas afirmam que, caso o processo vá a plenário, será fácil aprovar a cassação de Alden com placar muito acima dos 38 votos necessários, ou seja, três quintos dos 63 deputados da Casa.

Azar dobrado

No Conselho de Ética, presidido por Marquinho Viana (PSB), o cenário é bastante desfavorável a Capitão Alden. Por ironia do destino, o colegiado tem como vice-presidente o líder da oposição na Assembleia, Sandro Régis (DEM), que se empenhou pessoalmente na coleta de assinaturas para pedir a abertura de processo de cassação.

Ponto de consenso

Entre os seis titulares do Conselho, o deputado do PSL não tem aliado. São eles: Euclides Fernandes (PDT), Fabíola Mansur (PSB), Jurandy Oliveira (PP), Bobô (PCdoB), Zé Raimundo (PT) e Luciano Simões Filho (DEM). Para piorar, o primeiro suplente da coligação de Alden, o ex-vereador de Lauro de Freitas Mateus Reis (PPS), é visto como opção bem mais palatável por governo e oposição.

Palavra final

O presidente nacional PDT, Carlos Lupi, garantiu que, caso o partido ocupe vaga na chapa majoritária do DEM para a sucessão estadual de 2022, o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, terá poder de veto sobre o nome. A promessa foi feita na visita de Lupi à capital, sexta passada.

Ponte aérea

A equipe do Ministério Público do Estado (MP) responsável pela Operação Immobilis espera o aval da Justiça para compartilhar provas sobre o esquema de fraudes imobiliárias com a Faroeste. Em denúncia apresentada na sexta contra o falso cônsul Adailton Maturino e mais cinco alvos, o MP pede liberação para enviar à Procuradoria-Geral da República indícios que ligam a Immobilis à Faroeste.

Jogo de azar

Apontado pelo Ministério Público Federal da Bahia como o “Rei dos Bingos”, Fernando Antônio de Oliveira Ferreira, o Português, teve habeas corpus negado pelo Supremo. Chefão de uma rede de bingos e casas de jogo ilegal em Salvador, desmontada em 2007, Ferreira queria impedir a Justiça de receber o arquivo que o governo de Portugal tem sobre ele.