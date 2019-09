Parlamento britânico aprova em 1º turno lei que impede Brexit sem acordo

O Parlamento britânico aprovou nesta quarta-feira, 4, a lei em primeiro turno que impede o Reino Unido de deixar a União Europeia sem acordo por 329 votos a 300. Haverá uma votação em segundo turno no fim da tarde, nas quais serão discutidas possíveis emendas ao projeto. Caso aprovado, ele segue para a Câmara dos Lordes na quinta-feira, 5.



O primeiro-ministro Boris Johnson disse que, caso a lei seja aprovada, ele antecipará as eleições no país.



O atual prazo para que o Reino Unido deixe a União Europeia acaba em 31 de outubro.



Desde que Johnson assumiu o cargo, em substituição a Theresa May, ele adotou duas medidas que, segundo analistas, tendem a facilitar uma ruptura unilateral com Bruxelas.



A primeira foi a ampliação do recesso do Parlamento. A segunda é a ameaça de antecipar eleições. Ambas dificultariam o debate parlamentar para a aprovação de um acordo.