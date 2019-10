Paróquias de Salvador transmitirão canonização de Irmã Dulce

Cinco novos santos serão canonizados neste domingo (13), entre eles Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia. Quem não pôde ir ao Vaticano e quiser assistir a cerimônia em Salvador poderá acompanhar todos os detalhes em diversos pontos espalhados pela capital baiana.

Os devotos que quiserem se reunir para assistir, juntos, à canonização de Irmã Dulce, poderão fazer isso a partir das 4h30 de domingo (13), no santuário dedicado à futura santa, localizado na Av. Dendezeiros, bairro do Bonfim, em Salvador. No local, a cerimônia será exibida em um telão de 15 metros quadrados.

No Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, os fiéis passarão a noite em vigília, que terá início às 22h deste sábado (12). Às 5h de domingo quem estiver no local poderá assistir, ao vivo, a retransmissão da Missa de Canonização presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano. Logo após a Celebração, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, fará a leitura do Decreto de criação do Santuário Santa Dulce dos Pobres.

No bairro do Saboeiro, a atual Comunidade Santíssimo Sacramento será a Matriz da primeira paróquia no mundo dedicada à Santa Dulce dos Pobres. A criação da paróquia também será no domingo, às 7h30, quando o bispo auxiliar, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, fará a leitura do Decreto e presidirá a primeira Missa na nova paróquia. Antes, por volta das 4h30, as portas do templo serão abertas para acolher os fiéis que assistirão, ao vivo, a retransmissão.

No Uruguai, a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II também terá um telão montado na Matriz, para que os fiéis possam acompanhar a retransmissão a partir das 5h. Já às 8h o pároco, padre Thomas Mariae Xavier, presidirá a Missa.

Na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Pau da Lima, a celebração pela canonização de Irmã Dulce contará com uma procissão que sairá da Igreja Nossa Senhora das Graças (Colina Azul), às 8h, e seguirá até a Matriz (fim de linha de Pau da Lima), onde haverá a Missa Solene.

Os paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos) também acompanharão a retransmissão da Missa de Canonização, às 5h, na Matriz. Em seguida, por volta das 7h30, será celebrada a Missa e às 9h acontecerá a entronização e a bênção da imagem da Santa Dulce dos Pobres, com visita à capela interna dedicada a ela, na Matriz.

A Missa da Canonização de Irmã Dulce também será retransmitida na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mata Escura, a partir das 5h. Logo após, haverá a Laudes Solene. Neste dia (13), os paroquianos têm um motivo a mais para celebrar: 1 ano da Ordenação Sacerdotal do vigário paroquial, padre Ailan Tadeu, que será marcado pela Missa, às 17h, na Comunidade Cristo Rei.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas) a canonização de Irmã Dulce será celebrada no dia 13, junto com a festa de Nossa Senhora de Fátima – neste dia é celebrada a última aparição da Mãe de Jesus aos pastorzinhos, em Fátima. Às 18h terá início a Procissão Luminosa, com as imagens de Nossa Senhora de Fátima e de Irmã Dulce, saindo do Colégio Nossa Senhora da Conceição (Brotas) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Missa, presidida pelo pároco, padre Valter Ruy.

SERVIÇO