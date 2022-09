Em uma das maiores estruturas de arena do Brasil, com mais de 30.000 m², a Arena Parque Santiago (APS), no Parque Bela Vista, região de Brotas, reunirá esporte, entretenimento, gastronomia e lazer, a partir de novembro, em Salvador. O projeto, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, contará com espaços para prática integrada de diversas modalidades esportivas, além de um mix de serviços completo, incluindo bares, restaurante e seis áreas para eventos.