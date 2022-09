Parque da Cidade abriga o Nasa Talks neste domingo (25)

O projeto Colabore, no Parque da Cidade, abriga, neste domingo (25), o Nasa Talks. O evento, realizado pela Nasa Space Salvador e a Prefeitura de Salvador, através da Diretoria de inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT), acontece a partir das 10h no metaverso onde os participantes poderão interagir com Rodrigo Santiago, candidato a astronauta civil brasileiro.

A experiência imersiva será transmitida pelo canal do YouTube Space & Terra. Presencialmente, será aberto também para aos participantes do evento que estiverem presentes no Colabore.

O Nasa Talks” é o pré-evento do Nasa Space Salvador (@nasa_spaceappssalvador) que chega em sua quinta edição na capital baiana. Voltando ao presencial no campus da Unijorge, 300 pessoas participarão desta maratona de inovação, a ser realizada pela NASA, que é considerada a maior do mundo, e acontece mundialmente nos dias 1 e 2 de outubro.

“Buscando desmitificar o metaverso, pela primeira vez, o pré-evento Nasa Talks terá esta experiência imersiva, com conteúdo de conhecimentos práticos e que estão acontecendo atualmente” nos conta Leka Hattori, realizadora local.

Rodrigo Santiago (@astro_rodrigocrvsantiago), será o anfitrião no metaverso, diretamente de Boston, apresentará como tema “Metaverso: aplicação global na Internet 4.0”.

Ele é o primeiro brasileiro aceito no programa de formação de cientistas astronautas e é atualmente um dos diretores do International Institue for Astronautical Sciences (IIAS), que tem participação de 46 diferentes países. O IIAS é o primeiro local de pesquisas patrocinado pela indústria aeroespacial privada para vôos em espaçonave comercial.

Rodrigo tem recebido uma formação imersiva de alto valor em ambientes operacionais culturalmente diversos que o está graduando para a pesquisa científica cidadã profissional, promovendo a exploração espacial, multinacional, pautada em democratização da ciência, diversidade internacional e emponderamento de todas as comunidades.

Seu exemplo tem sido inspiração para uma nova geração de futuros astronautas e cientistas brasileiros. Envolvido atualmente no metaverso junto a Meta, vai mostrar um case real de ciência. “O metaverso proporciona uma aceleração de testes científicos, não é algo somente para marketing, precisamos divulgar isso, é um espaço para muitas inovações, até na ciência espacial”.

O acesso ao ambiente que Rodrigo estará no metaverso será restrito a participantes selecionados desta edição do Nasa Space Salvador.

“Evento inédito em nossa cidade e no estado, que visa impactar nosso ecossistema de inovação, trazendo conhecimentos práticos do que já é aplicado lá nos EUA” complementa Luis Gaban, Diretor Municipal de Inovação na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador.