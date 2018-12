Parque da Cidade fica cheio para eventos da Virada Sustentável

Acordar cedo para suar a camisa. Foi isso que um grupo composto por cerca de 80 pessoas fez na manhã deste sábado (1º), no Parque da Cidade, em Salvador. A roupa estava colada no corpo, o suor pingando no olho e o cabelo grudado na testa, mas eles não esconderam o sorriso no rosto.

Com a respiração ofegante, os atletas fizeram um círculo no gramado e deram início à técnica que trabalha o corpo e a mente chamada mahamudra. O aulão foi uma das 30 atrações oferecidas no terceiro e penúltimo dia da Virada Sustentável Salvador 2018. Outros eventos estão programados para este domingo (confira a programação completa).

Praticantes de mahamudra no Parque da Cidade (Foto: Gabriel Barreto/Divulgação)

Segundo o coach em mahamudra, Sérgio Pacheco, a atividade trabalha a força, agilidade, consciência corporal, coordenação motora e equilíbrio dos atletas. A recomendação é que seja realizada três vezes por semana, com cada aula durando uma hora.

“A gente começa com yoga e dez minutos de aquecimento; exercícios básicos para preparar o corpo porque o treino é muito intenso. Apesar disso, ele é adaptado para cada tipo de atleta, então, não há contra-indicações. Temos alunos de 10 a 80 anos”, afirmou Sérgio.

O movimento no Parque da Cidade foi intenso (ver galeria abaixo), mas a coordenação da Virada informou que outros 39 locais da cidade também estão oferecendo atividades gratuitas, como o Solar do Unhão, na Avenida Contorno, a Feira de São Joaquim e o Terminal da Calçada, na Cidade Baixa, e o Forte Santa Maria, na Barra, com a exposição de Pierre Verger.

A publicitária Antônia Fernandes, 32 anos, e o marido dela, o administrador Daniel Fernandes, 36, levaram o filho Gabriel, 4, para participar da Virada. A família aproveitou para fazer um lanche e comprar alguns presentes nas barracas da Feira de Empreendedoras.

“A cidade precisa de mais eventos como esse, com atividades de lazer em um espaço a céu aberto e arborizado. A ideia da Virada Sustentável foi muito boa. A gente pretende vir novamente amanhã”, contou Antônia.

Algumas famílias aproveitaram para fazer piquenique no Parque e estenderam as toalhas sobre o gramado. Parte da molecada aproveitou para fazer aulas de slackline e boxe, brincar no escorregador inflável e na piscina de bolinhas, além de bater o baba. Uma roda de capoeira para os pequenos também atraiu a atenção de quem passava.

A Virada Sustentável Salvador 2018 é promovida pelo Instituto Virada Sustentável, com patrocínio da Braskem, via Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e realização do Movimento Salvador Meu Amor. O Festival também conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Ministério do Meio Ambiente e Prefeitura de Salvador; com o copatrocínio de Liberty Seguros e apoio da Booking.

Quem esteve no Parque da Cidade pode aproveitar também os shows de Pedro Pondé, Zuhri e Tássia Reis. Neste domingo as principais atrações musicais serão O Quadro (11h), Larissa Luz (13h30) e Àttooxxá (15h30).

Confira algumas das atrações deste domingo:

O Quadro

Das 11h às 12h30

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Larissa Luz - Show Musical

Das 13h30 às 15h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Attooxxa

Das 15h30 às 17h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Trilha de Conhecimento pelo Parque São Bartolomeu

Das 08h às 12h

Meditação - Praia do MAM

8:30h às 9h

Yoga com Luciano Weber

Das 9h às 10h

A Casa 478 Virou!

Rua das Hortênsias, 478

Feira da Sé

Das 9h às 17h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656.

Oficina de Graffiti: Pintura de um dos arcos do MAM com o tema vida na água

Das 09:00h às 18:00h

Das 9h às 18h

Solar do Unhão

Rua do Contorno, s/n

Feira de Empreendedoras

Das 9h às 17h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Aula de Yoga - EcoSquare

Das 9h às 10h

Eco Square

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348

Oficina de percussão

Das 09h30 às 10:00h

Praia do MAM

Rua Desembargador Castelo Branco de Baixo (Gamboa), s/n

Visita guiada às colméias (meliponário)

Das 9h30 às 12h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Recicle Suas Ideias - Braskem

Das 10h às 17h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656

Bike Tour Preta, vem de bike- Pedalada Sonora

Das 10h às 11h30

Casa La Frida

Rua Direita de Santo Antônio, 314

Feira da Fuzarca na Borracharia

Das 14h às 20h

A Borracharia

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 101

CTE - Capoeiragem

Das 15h às 17h

Parque da Cidade

Rua da Paz, 656