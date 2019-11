Parque da Cidade recebe evento com 10 shows e cerveja artesanal a R$ 7

Edição passada foi realizada no Museu du Ritmo, no Comércio (Foto: Divulgação)

Dois dias dedicados à valorização da produção cervejeira baiana compõem a terceira edição do evento Beba Local Bahia, que acontece no Espaço Colabore, do Parque da Cidade, em Salvador, neste sábado (2) e domingo (3). O evento contará com mais de 10 atrações musicais, feira criativa, gastronomia e uma seleção incrível com 16 cervejarias baianas, com mais 70 rótulos e chopp a R$ 7,00.

A 3ª edição do Beba Local Bahia é um evento oficial das Cervejarias Artesanais da Bahia, com cervejas de DNA exclusivamente baiano. O pano de fundo é a formação de novos públicos para o consumo das cervejas artesanais locais, mas em cima do palco o que se tem são atrações musicais locais de peso, embaladas pelo astral de uma Vila Cervejeira que reúne as 16 marcas envolvidas.

Ju Moraes, Eric Assmar, Clariana, Sonora Amaralina, Otherground, Ativos Resistentes, Iorigun, Juli, Palifeat com DjNaiKiese e os Djs Roger N’Roll, Niti Seletor e Dj Mayara são as atrações confirmadas. “Um detalhe da nossa programação musical, é que no dia 3/11 (domingo) teremos o protagonismo feminino no palco do Beba Local.” Informa Isabela Casales, da Casulo Projetos, organizadora do evento.

A estrutura da festa ainda conta com Área Gastronômica e uma Feira de Variedades e itens vinculados à sustentabilidade. “O Beba Local Bahia é o evento oficial exclusivo das cervejarias artesanais da Bahia. É um momento que reúne um esforço colaborativo das cervejarias, unindo o incentivo ao conhecimento técnico e de mercado, com conteúdos de divertimento, criando assim um evento inédito que entra pro calendário de entretenimento da cidade”, diz José Soares, Analista Técnico do Sebrae Bahia, gestor do Projeto de Cerveja Artesanal.

Selo Beba Local

A Mostra Beba Local Bahia faz parte das ações planejadas para o Selo Beba Local Bahia, que visa impulsionar o cenário de cervejas artesanais da Bahia. Dentre as ações previstas está a participação conjunta em eventos nacionais e a sensibilização dos órgãos públicos sobre a necessidade de se desenvolver incentivos e outros elos da cadeia produtiva, como indústria de equipamentos especializados e importação de insumos.

As ações são baseadas em dados que mostram que a Bahia já conta com um expressivo público consumidor de cervejas artesanais e que esse segmento só tende a ganhar novos adeptos nos próximos anos. Daí o reconhecimento de que esse é um momento importante para formar público e conscientizar para a importância do consumo dos produtos locais, tendo como pano de fundo o desenvolvimento econômico regional.

O Beba Local Bahia tem o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria Municipal da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, da Foco Multimídia, do Clube Correio e do Colabore, um centro de inovação de impacto vinculado à Prefeitura de Salvador, em parceria com o Sebrae e o Parque Social, espaço onde o evento irá acontecer.

Confira a programação:

Sábado (2)

13h às 22h

Dj. Niti Seletor

Banda Otherground

Dj. Roger N’Roll

Sonora Amaralina

Ativos Resistentes

Éric Assmar

Iorigun

Domingo (2)

13h às 20h

Dj. Mayara

Juli

Ju Moraes

PalifeatDj. NaiKiese

Clariana

Serviço:

O que: 3º Beba Local Bahia

Onde: Colabore – Parque da Cidade

Atrações: 16 cervejarias baianas, atrações musicais, feirinha com variedades e gastronomia

Horário: Sábado (02/11) das 13 ás 22h Domingo (03/11) das 13 às 20h

Vendas: https://www.sympla.com.br/bebalocalbahia (R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia)