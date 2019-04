Parque da Cidade terá espetáculos teatrais de graça neste domingo (28)

Três espetáculos teatrais serão apresentados gratuitamente para o público que for ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, no próximo domingo (28). A programação conta com as peças Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes! , do Teatro Griô, às 13h30, o standup #PeloMundo, de Pisit Mota, às 14h45, e o espetáculo É das Palhaças que Eles Gostam Mais, às 15h45. As apresentações integram o projeto Teatro para Todos, idealizado pela Maré Produções Culturais, com realização por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cidadania e patrocínio da Hapvida e apoio de mídia do CORREIO.

Depois das apresentações teatrais, a programação continua com a batucada do Bloco De Hoje a 8, a partir das 16h30, com um desfile cultural em celebração ao samba e as antigas escolas do Centro Antigo de Salvador. O projeto terá também uma edição especial da Feira da Sé, com produtos artesanais locais, oficinas para crianças, aula prática de yoga e sessões de massagem. Tudo aberto ao público.

O humorista Pisit Mota apresentará o stand up #PeloMundo (Foto: divulgação)

Espetáculos

A programação teatral será aberta com humor, lirismo e alegria na peça Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes! - Uma Sessão de Narrativas do Teatro Griô. A montagem conta com muita cantoria, executada ao vivo por narradores e músicos.

O grupo Teatro Griô tem como fonte de inspiração a arte dos narradores de história, brincantes e palhaços. Criado em 1998 pelos artistas Rafael Morais e Tânia Soares, o grupo, que já contabiliza vários prêmios, realiza diversas apresentações artísticas em teatros, centros culturais, praças e ruas.

Já o humorista Pisit Mota apresentará seu stand up #PeloMundo, que aborda diversas situações do cotidiano político e social brasileiro, de forma leve e bem-humorada. Assinando a direção e o roteiro, o artista trata questões atuais do país ao provocar o público de modo despretensioso. O espetáculo já foi visto por mais de 250 mil espectadores em plateias da Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Sergipe.

O grupo Nariz de Cogumelo apresentará o espetáculo É Das Palhaças que Eles Gostam Mais (Foto: Rafael Martins/divulgação)

Em seguida, o público mergulha universo da palhaçaria com É Das Palhaças que Eles Gostam Mais, do grupo Nariz de Cogumelo. De maneira bem-humorada, quatro palhaças vestidas apenas com toalhas entram em cena e interagem com os espectadores. O espetáculo estreou em março de 2009, no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) e já alcançou mais de 15 mil pessoas em apresentações no Brasil e no exterior.

A programação será encerrada com o Bloco de Hoje a 8, que celebra a tradição das antigas escolas de samba do Centro Antigo de Salvador. O público poderá contar com uma batucada afiada e todo clima que convoca o carnaval.

O grupo De Hoje a 8 fará um desfile em celebração ao samba e as antigas escolas de samba do Centro de Salvador (Foto: divulgação)

Serviço

Evento: Teatro para Todos

Quando: Dia 28/04 (domingo), a partir das 12h

Parque da Cidade (Itaigara)

Entrada Franca





Programação Completa



12h até 13h - Aulão de Yoga no parque

12h até 17h30 - Feira da Sé em parceria com o Instituto ACM

13h30 até 14h30 - Teatro para todos: Teatro Griô

14h45 até 15h30 - Teatro para Todos - Apresentação Psit Mota Pelo Mundo

15h45 até 16h30 - Teatro para todos: Teatro Nariz de Cogumelo

13h até 16h Oficinas para crianças: Pintura artística infantil e Escultura em Balão

13h15 às 15h15 Massagens Terapêutica

16h30 até 17h30 Desfile do Bloco de Hoje a 8