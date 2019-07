Parque do Queimado tem concerto gratuito neste domingo (21)

Recém-inaugurada, a sede do projeto Neojiba, no Parque do Queimado, abre as portas à comunidade nos finais de semana, com uma programação cultural especial . Hoje, às 17h, é a chance de assistir ao recital com o pianista e maestro Ricardo Castro – fundador do Neojiba – que divide o espetáculo com a jovem pianista italiana Adrianna de Stefani, 21 anos, em sua primeira visita ao Brasil.

Eles vão interpretar obras para piano solo e piano a quatro mãos de Edvard Grieg, Sergei Rachmaninoff e Serguei Prokofiev, na sessão Melodias do Norte.

Mais cedo, às 11h, a programação musical para crianças terá uma sessão extra da peça Carnaval dos Animais, sucesso de público no último dia 14, quando encantou a plateia mirim . Interpretada pelo grupo Virtuoses do Neojiba, a composição tem narração de Maria Fernanda e Iuri Nery e participação ao piano de Arianna De Stefani e Ricardo Castro.

"Poder dividir o palco com Ricardo é uma verdadeira honra para mim. Eu aprendo muito a cada ensaio, então eu estou feliz de ter a oportunidade de tocarmos juntos", afirma Arianna, que é mrstre em piano na classe de Ricardo Castro na Suíça





SERVIÇO

O Que: concerto com Ricardo Castro e Arianna de Stefani

Quando: domingo (21), às 16h

Onde: Parque do Queimado - Rua do Saldanha Marinho, 10, Liberdade

Entrada Gratuita.