Parque dos Ventos receberá treino oficial da Maratona Salvador

O Parque dos Ventos (antigo Aeroclube), vai receber no próximo sábado (7) uma prévia da Maratona Salvador. A terceira edição do Run Guga Run vai reunir cerca de 1.200 atletas que estão em fase de preparação para a prova. O evento, que terá caráter de treino oficial para a Maratona, tem como objetivo incentivar a prática esportiva.

“O propósito do Run Guga Run é estimular nos atletas uma sensação de pertencimento e de orgulho à cidade de Salvador”, afirma Augusto Cruz (Guga), organizador do treino.

Ao todo, 26 assessorias vão participar do evento, que vai ter largada às 5h30. Para participar do treino é preciso ser aluno de uma assessoria e fazer inscrição gratuita no site do Esporte Mundo.

A Maratona Salvador acontece no dia 15 de setembro e as inscrições seguem abertas até o dia 8 de setembro, no site www.maratonasalvador.com.br. O evento terá quatro modalidades diferentes, todas com partida do Farol da Barra. Compõem a prova: 5k, 10k, 21k e 42k.