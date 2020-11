Parque Nacional da Chapada começa 1ª fase de reabertura

O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) começou, no sábado (21), a primeira fase da reabertura gradual da visitação. Nesse primeiro momento, foi permitida a entrada em uma parte dos atrativos que são acessados pela cidade de Lençóis, desde que sejam cumpridos os protocolos sanitários.

Os protocolos determinam uso constante de máscara, grupos de no máximo 10 pessoas, incluindo o condutor, distanciamento de 2 metros entre visitantes, higienização das mãos a cada parada ou logo após trechos em que elas são muito usadas, como nas "escalaminhadas". Resíduos contaminantes como as máscaras devem ser embalados e descartados fora do Parque Nacional.

Para evitar aglomerações e permitir controle do fluxo de visitantes, uma plataforma foi disponibilizada para o agendamento prévio de visitas (clique aqui). A ferramenta vai ajudar também a identificar quais os atrativos que estão sendo mais procurados. "A colaboração de condutores e visitantes na utilização da plataforma é muito importante para o monitoramento da visitação", diz a analista ambiental Marcela de Marins.

O ICMBio vem dialogando com as prefeituras dos seis municípios do entorno do Parque Nacional para definir em que momento e de que forma as trilhas e atrativos serão reabertos, conciliando a necessidade de atenção à pandemia com a visitação.

Veja o que terá acesso liberado:



Trilha da Cachoeira do Sossego

Ribeirão do Meio

Trilha da Cachoeira do Capivari

Trilha da Cachoeira do Mixila

Trilha da Cachoeira do Palmital

Trilha Pai Inácio-Barro



Veja o que permanece ferchado:



Gruta do Lapão

Trilha Capão-Lençóis

Trilha Lençóis-Cachoeira da Fumaça

Trilha da cachoeira Fundão e 21

Roncador