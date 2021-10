Parque Social abre inscrições para estágio em Pedagogia

Estão abertas as inscrições para o Programa Agente da Educação, idealizado e realizado pelo Parque Social. O programa é direcionado para estudantes de pedagogia que estão entre o 2º e o 6º semestre do curso. Interessados devem acessar o site do Parque Social a partir da próxima terça (19) até o dia 21 de outubro.

Para participar do Programa é preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, estar matriculado em Instituição de Ensino Superior do curso de pedagogia – presencial noturno ou à distância –, cursando entre o segundo e sexto semestre.

O estagiário selecionado cumprirá uma carga horária de 30h semanais, distribuídas entre o turno matutino e vespertino, receberá mensalmente, a bolsa auxílio no valor de R$ 928,02 (novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), acrescido do valor do auxílio-transporte.

O Agente da Educação é um Programa de grande alcance social e impacto para o Sistema Educacional do Município do Salvador, uma vez que abrange, de forma ampla, as escolas municipais, as famílias e as comunidades. Suas ações fortalecem a escola enquanto espaço de aprendizagem e interatividade.

Todas as ações e atividades têm como propósito contribuir para a melhoria da aprendizagem escolar e para a regularização da frequência nas escolas, através de um processo contínuo de aproximação da escola, família e comunidade.