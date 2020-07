Parque Social fará doação de 120 kits para instituições que atendem pessoas com deficiência

Instituições que atendem pessoas com deficiência vão receber, nos próximos dias 13 e 14 de julho, a doação de 120 kits com cartão alimentação, 500 ml de álcool gel e seis máscaras. As doações serão entregues pelo Parque Social.

Desde o início da necessidade de isolamento social causado pela propagação da covid-19, o Parque Social tem se unido a grandes parceiros para amenizar a situação das pessoas mais vulneráveis aos impactos econômicos causados pela pandemia.

Mais uma vez, o parceiro para a doação dos 120 kits será o Instituto Cooca Cola, que repassou o recurso para a implementação de um plano de ação concebido pelo Parque Social com o objetivo de disseminar atitudes que contribuam para o combate do vírus.

O plano inclui ações de conscientização e doação de 120 kits compostos por cartão alimentação - no valor de R$ 115), 500ml de álcool gel e seis máscaras. Desta vez serão duas as institituições beneficiadas: a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Adolescentes com Distúrbios de Comportamento (Evolução), que repassará a doação para 60 famílias atendidas, e o Lar Vida (Valorização Individual do Deficiente Anônimo), que destinará as doações para os seus residentes.

Estas instituições foram escolhidas por realizarem um importante trabalho em prol das pessoas com deficiência.

"Estamos atentos e não medimos esforços para contribuir com o que pudermos. Para essas pessoas, a situação que estamos vivendo se agrava ainda mais e por isso é essencial a união de todos para que juntos possamos superar essa crise", explica a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães.

Cartão alimentação

O grande diferencial desta ação é a possibilidade de que os beneficiários adquiram, através do cartão alimentação, os itens que mais necessitam no momento, além de possibilitar a aquisição dos produtos em mercados do bairro, fomentando assim a economia local.

"Em nome de todos que fazem parte do Lar Vida, eu agradeço ao Parque Social por essa sensibilidade em nos acolher nesse momento tão dificíl. Esta doação chega em um momento muito importante e é de grande valia, pois possibilita que a gente acolha as necessidades especifícas de cada residente", destaca a presidente do Lar Vida, Maria Cristina Caldas.

Para a presidente da Evolução, Célia Carvalho, as doações representam uma grande ajuda para as famílias e comunidade. "Tenho certeza que todos que receberem ficarão muito felizes. Essa ação é louvável, pois consegue atingir até os mercadinhos que temos no bairro, pois certamente serão os lugares que as pessoas mais comprarão devido ao fato de não estarem saindo para lugares distantes devido a pandemia", explica Célia.