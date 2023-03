Parque Social promove ações em celebração as mulheres

O Parque Social montou uma programação especial para o encerramento do mês da mulher e realizará uma série de atividades que abordarão temáticas como feminismo, empreendedorismo, equidade de gêneros, violência contra mulher e empoderamento.

Nesta quarta-feira (29), acontece às 14h, no auditório da instituição, a palestra “Violência Contra a Mulher: O conhecimento salva”, que será ministrada pela graduanda de psicologia Quezia Mateó e a advogada Lisa Benevides.

A temática foi escolhida com o propósito de enfatizar sobre o quanto a violência contra as mulheres tem sido uma das principais formas de violação dos direitos humanos e o quanto isso atinge a saúde, à integridade psicológica, física e, principalmente, à vida das vítimas.

Já na quinta-feira (30), às 14h, será realizado o evento Mulheres de Impacto – Representatividade, Carreira e Desafios, que tem como propósito trazer mulheres baianas de destaque para que elas falem sobre seu papel como mulher nas funções que ocupam.

A a Vice-Prefeita Ana Paula Matos, a Secretária de Política para as Mulheres, Fernanda Lordelo, a Capitã Sheila, a ativista LGBTQIA+ Brasil, primeira vereadora trans do Brasil e ouvidora setorial da SEMUR Leo Kret, a empreendedora Cidia Vieira, Mameto Laura Borges , a cantora Sarajane e apresentadora Jéssica Smetak são as convidadas para esse importante encontro.

“Esse será um momento de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, celebração das conquistas ao longo da história de cada uma das nossas convidadas e também para reforçar o quanto ainda podemos conquistar. Vamos celebrar a força e o engajamento das mulheres que fazem a diferença em nossa cidade”, explica a Diretora – Geral do Parque Social, Sandra Paranhos.