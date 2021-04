Parque Social promove bate-papo sobre a educação da criança autista

O Parque Social realiza nesta sexta-feira (9) o bate-papo “A importância da família no desenvolvimento educacional do autista”, em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi no último dia 2. O evento acontece no canal do Youtube do projeto, a partir das 9h30.

A atividade terá participação dos agentes da educação que atuam na Gerência Regional Centro e busca promover o debate sobre a conscientização da questão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Comunidade Escolar.

O bate-papo contará com as participações da pedagoga e especialista em neuropsicologia Patrícia Teodolina e do ex-agente da educação, pedagogo e pai de autista, Paulo Luis Barreto. A mediação ficará a cargo das agentes da educação Maiza Lago e Aline Braga.

A realização dese encontro integra uma das ações do Programa Agente da Educação, que nesse período acontece de forma remota, com o objetivo de motivar o interesse do aluno pelos estudos, fomentar a participação da família tornando-a cada vez mais próxima da escola; engajando a comunidade através de parceiros, além de compartilhar informações e proporcionar lazer, cultura e participação cidadã.