Parque Social promove campanha para arrecadação de calçados para pessoas carentes

O Parque Social está promovendo a campanha “Pés no Chão, Não!”, que consiste na arrecadação de calçados para doação. A instituição recebe as doações na Avenida Antônio Carlos Magalhães, dentro do Parque da Cidade, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A ação, que tem como principal objetivo coletar sapatos, tênis, sandálias e calçados em geral para doar ao público em vulnerabilidade social, tem desenvolvido um importante papel social e também ambiental, já que muitos destes sapatos teriam como destino o descarte irregular no meio ambiente.

Desde que foi iniciada, na semana passada, a campanha já arrecadou cerca de 100 pares de calçados diversos e, segundo a diretora geral do parque, Sandra Paranhos, a expectativa é reunir um número muito maior de doações. Ela também comentou sobre a ideia da campanha e do seu importante papel social.

“’Pés no Chão, Não’ surgiu a partir da nossa percepção de que alguns dos participantes dos nossos programas e projetos chegavam muitas vezes com sandálias remendadas, rasgadas e com tênis furados, por exemplo. Por isso, lançamos esta campanha, com o intuito de fazer a diferença sendo solidário, aumentando a autoestima e devolvendo a dignidade para o cidadão. O ato de doar é, acima de tudo, um gesto de amor ao próximo”, declarou.