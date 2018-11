Parque Social promove Sarau Comunidade Empreende no Nordeste de Amaralina

Os talentos artísticos e literários de moradores do Complexo do Nordeste de Amaralina estarão reunidos na próxima sexta-feira (30), durante o Sarau Comunidade Empreende, que se se realiza no âmbito do Programa Comunidade Empreende (PCE).

O projeto – que conta com a parceria do Instituto Camargo Corrêa, e faz parte da programação da Virada Sustentável Salvador – apresentará, das 8h às 12h, aspectos positivos, ativos e talentos culturais da Região, formada pelos bairros Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, região que envolve cerca de 80 mil pessoas.

O PCE é uma tecnologia concebida e executada pela organização da sociedade civil Parque Social, tendo o Instituto Camargo Corrêa como financiador em 2018, e integra o 8º Eixo – Inclusão Socioeconômica do Salvador 360 da Prefeitura de Salvador. A ideia é estimular o empreendedorismo social nas comunidades.

A Região do Nordeste de Amaralina é a terceira comunidade a receber o PCE, que teve sua primeira edição no Bairro da Paz (2014-2015), seguida pelo Centro Histórico de Salvador (2015-2016), realizado em parceria com a Prefeitura.

Na Virada Sustentável Salvador – movimento de mobilização colaborativa em prol da sustentabilidade e que envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades, entre outros – será apresentada uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população.

Confira a programação:

– Exposição fotográfica “Região do Nordeste de Amaralina: uma comunidade, vários olhares”

– Atrações Culturais: Fantesa – Grupo de Fanfarra da Escola Municipal Teodoro Sampaio ∙Studio Corpo e Arte∙Declamação de poesia de Gilton Gomes e Crislaine Pires, ∙Criart, ∙Núcleo de Full Contact e Artes Marciais e ∙Grupos de Capoeira Semente Regional. Ginga Mirim e Escola Regional Amantes da Capoeira,

– Exposição de Produtos Artesanais dos participantes do PCE: ∙100 Garrafas, ∙sobreMandalas, ∙Cantina FIT, ∙Gilton Gomes Artista Plástico e ∙Grupos de Capoeira Semente Regional e Ginga Mirim,

– Bate Papo “Empreendedorismo Social: Caminhos de Transformação das Comunidades”,

– Exibição do vídeo clipe “Salvador pouco amor”, produzido por Marcelo Magalhães (Pó de Estrelas), filmado no bairro do Nordeste de Amaralina com os moradores como artistas.

Imagem: Reprodução

O evento será realizado no Parque Social (Av. ACM 1213), no Parque da Cidade Joventino Silva, Itaigara.

Mais informações:

Iânia Pereira (Coordenadora)

E-mail: pce@parquesocial.org.br

Telefone: (71) 3202-7140/3202-7114