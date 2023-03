Parque Social realiza evento sobre mulher e carreira, nesta quinta (30)

A organização de empreendedorismo, Parque Social, vai realizar nesta quinta-feira (30), às 14h, o evento Mulheres de Impacto – Representatividade, Carreira e Desafios, no auditório da instituição, localizado no Itaigara. A atividade faz parte das ações promovidas pela entidade em homenagem ao mês da mulher e marca o encerramento do ciclo deste ano.

Na ocasião, a Vice-Prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; a Secretária de Política para as Mulheres, Fernanda Lordelo; a Capitã Sheila; a ouvidora setorial da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), Leo Kret; cantora Sarajane e a apresentadora Jéssica Smetak estarão ao lado de algumas mulheres empreendedoras debatendo sobre o tema.

Além delas, estará na plateia, como convidada para acompanhar a discussão, a psicóloga de formação, Rosário Magalhães, mãe do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O objetivo do Parque Social é levar para o palco mulheres baianas de destaque para falarem sobre suas vivências como mulheres nas funções que ocupam, como enfatiza a Diretora-Geral da instituição, Sandra Paranhos.

“Esse será um momento de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, celebração das conquistas ao longo da história de cada uma das nossas convidadas e também para reforçar o quanto ainda podemos conquistar. Vamos celebrar a força e o engajamento das mulheres que fazem a diferença em nossa cidade”, afirma Sandra.

Serviço

Mulheres de Impacto – Representatividade, Carreira e Desafios

Onde: sede do Parque Social na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1213 - Itaigara

Quando: quinta-feira (30), às 14h