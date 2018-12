Parque Social recebe prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos

O Parque Social recebeu, pelo segundo ano consecutivo, Prêmio Ser Humano – Edição 2018. A entidade foi agraciada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia (ABRH-BA) na modalidade Sustentabilidade, pelo programa Comunidade Empreende.

A cerimônia foi realizada na terça-feira (4), no Hotel Fiesta, em Salvador. De acordo com a organização, o Prêmio Ser Humano é um reconhecimento da ABRH a casos de sucesso na área de gestão de pessoas e tem o objetivo de estimular boas práticas que inspirem pessoas e organizações a fazer a diferença.

No caso do programa Comunidade Empreende, a finalidade é disseminar a cultura de autodesenvolvimento nas comunidades de Salvador, através do empreendedorismo social, potencializando empreendedores sociais, organizações comunitárias, ativos da comunidade e a educação cidadã.

Depois de passar pelo Bairro da Paz e pelo Centro Histórico, o projeto atendeu a região do Nordeste (que inclui os bairros do Nordeste de Amaralina, da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho), em 2018.

De acordo com a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, a premiação representa o reconhecimento da instituição que atua em prol do desenvolvimento sustentável e acredita no potencial das pessoas e das comunidades.

“Para a gente, é a consolidação do trabalho. É um reconhecimento para nós, que atuamos na perspectiva do desenvolvimento sustentável, como facilitadores desse processo. Já o segundo ano que a gente é reconhecida na categoria de gestão de pessoas e sustentabilidade, então é a consolidação de fato”, afirmou.

A presidente de honra explicou, ainda, que o programa Comunidade Empreende é uma tecnologia criada pelo parque. O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades, com o potencial das pessoas e dos empreendimentos sociais de impacto positivo.

“A gente compartilha com a comunidade e quer que ela se aproprie de todo o processo e possa dar continuidade para empoderar os empreendedores locais. Estamos fechando o ciclo de um ano no Nordeste, já fizemos a rodada de negócios, onde eles tiveram a oportunidade de apresentar seus pitches, um resumo das propostas”, explicou Rosário Magalhães.

O programa tem parceria com o Instituto Camargo Correia e com a prefeitura de Salvador, além do apoio de instituições como a Ucsal e a Unijorge.

Participante e idealizadora do empreendimento Sobremandalas, Vanessa Freitas destacou o contato com a capacitação. “Confesso que não sei como estaria o posicionamento de meu negócio sem a supervisão da equipe do Comunidade Empreende. O sentimento é de eterna gratidão por todo aprendizado, por todas as oportunidades e incentivo. Hoje tenho a consciência do quanto é importante e fundamental acreditar em nossos sonhos e somado a isso, poder agregar valor ao conceito do social e sustentável”, declarou.

O Prêmio Ser Humano foi criado pela ABRH Brasil em 1993 e se consolidou ao longo dos anos como instrumento de valorização das melhores iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas, dentro e fora das organizações, assim como, de estímulos ao pensamento criativo e identificação de novos talentos. Devido à alta pontuação, o Parque Social concorre, agora, ao prêmio nacional.