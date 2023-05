Parque Tecnológico realiza webinar gratuito sobre IA nos negócios; saiba como se inscrever

Análises sobre debates, tendências e como a Inteligência Artificial (IA) influencia diretamente nos negócios? Essas serão as temáticas abordadas no webinar que será realizado pelo Parque Tecnológico da Bahia, em parceria com a TOPMIND, na próxima terça-feira (23), às 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Entre os convidados estão Julio Santos, Global Innovation na Mosaic; Rogério Moreira, CTO da RepEduca; Rafaela Rodrigues, Gestora de Inovação do Parque Tecnológico da Bahia; Blessing Ifekaibeya, Product Manager da Magalu; e Harold S. Neto, arquiteto de inovação. A mediação será de Mariana Mirrha, Sócia-diretora da Planin Comunicação.

A edição 2023 do Web Summit aconteceu entre os dias 1º e 4 de maio, no Rio de Janeiro, primeira vez fora da Europa. O maior evento de tecnologia e inovação do mundo recebeu mais de 21 mil participantes e exposição de 974 startups, representando 28 indústrias de 42 países. Foram mais de 100 horas de palestras, masterclasses e sessões de networking para os participantes.

Dentre os principais assuntos abordados no Web Summit Rio, a Inteligência Artificial (IA) foi um dos principais.