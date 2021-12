Parque temático da Turma da Mônica será aberto em Salvador em janeiro

O parque temático Estação Turma da Mônica será reaberto no dia 4 de janeiro de 2022, no segundo piso do Shopping Paralela. O local, que será aberto ao público seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, funcionará de terça a sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 12h às 21h.



Os valor dos ingressos, disponível no Sympla, variam de acordo com o tempo de permanência no local. R$ 79,00 por 1h, R$ 99,00 por 2h e R$119,00 por 3h. A meia entrada é individual e o acompanhante adulto pagará o equivalente a 50% (ou metade) do valor.



O espaço, que possui 1.400 m² e 12 atrações, proporcionará a toda família uma viagem ao mundo dos personagens criados por Mauricio de Sousa. Além disso, a Estação Turma da Mônica terá uma loja exclusiva com produtos oficiais da marca, um salão de festas para eventos e um café tematizado.

De acordo com Régis Braga, investidor da Estação, o parque foi projetado com base na acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com rampas de acesso, espaço para cadeirantes e elevadores.

“A decisão de inaugurar uma Estação Turma da Mônica levou em consideração o momento de retomada do setor de lazer e turismo da região. Com maior controle da pandemia, podemos proporcionar novas experiências às famílias. Por isso, nossa expectativa é receber 15 mil pessoas por mês”, afirma Braga.

A unidade de Salvador é o quinto empreendimento no Brasil, que faz parte do projeto de expansão para as principais macrorregiões do país sob a direção do Grupo Bittencourt, empresa responsável pela gestão de expansão de redes de negócios. As outras quatro unidades já em operação, sob a gestão da ETM Brasil, estão localizadas em Goiânia (GO), Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ) e João Pessoa (PB).



Atrações do parque:



Terminal do Limoeiro: Um trem, com uma locomotiva e dois vagões, garante um circuito divertido por trilho circular e túnel iluminado. A atração atende à lei da acessibilidade: crianças com mobilidade reduzida ou deficiência, desde que acompanhadas por um responsável, podem se divertir à vontade.



Pé de Diversão: Árvore cenográfica com cinco faces de tronco, cada face com uma tela touch screen com jogos da Turminha. Uma das faces tem altura adequada ao acesso do cadeirante.



Casa na Árvore: Uma atração que leva o visitante para a sonhada casa na árvore, com piso elevado sustentado por árvore cenográfica, como apoio central, subida por escada ou túnel vertical, com tubofones, lunetas, espelhos mágicos, e descida por escorrega rotomoldado e tubo de descida. Sob o piso superior, cordas navais servem de trepa-trepa. Tubofones estão posicionados para permitir a interação do cadeirante com quem estiver na casa.



Brincando de Engenheiro: Atração contempla circuitos com pontes e túneis verticais. Estes circuitos estão distribuídos em dois andares, com acesso por escada. Elementos da construção civil, como tijolinhos e sacos de cimentos, feitos de material macio e seguro, como borrachas e espuma, serão manipulados pelos visitantes para construir o que a sua imaginação permitir. A interação do cadeirante é garantida no piso térreo, com seu acesso aos elementos de montar.



Tobogã: Um grande escorregador com faixas coloridas. Atende à lei da acessibilidade: visitantes com mobilidade reduzida ou determinadas deficiências, desde que acompanhadas por responsável, podem se divertir à vontade.



Atelier da Marina: Atração que estimula a criatividade da criança. Nela, as crianças desenvolverão atividades artísticas, desenhando e colorindo ilustrações da Turminha, além de dispor de duas cabines com aplicativos. Um grande mural servirá de exposição para as artes dos pequenos. A interação do cadeirante é garantida com áreas adequadas, tanto na mesa de desenho quanto nas cabines de fotos.

Vila da Mônica: Ponto de encontro no qual estão às casas da Mônica, Magali, Milena, Cascão e Cebolinha. Cada casinha tem na parede, como interatividade, um quebra-cabeça – triedro. Janelas laterais permitem contato visual entre todos os usuários, além da integração dos espaços externo e interno. Do lado de fora estão às esculturas dos personagens, sendo um ótimo ponto de foto e de estímulo à prática de brincadeiras lúdicas, onde a criança pode criar sua própria brincadeira e interagir sem regras.

Fofolândia: Ambiente fofinho criado com elementos macios ao toque, próprios para brincadeiras divertidas e seguras, que proporcionarão bons momentos entre a criança e sua família.

Fórmula Zoom: Uma corrida de carrinhos que acontece numa pista plana e segura, onde o carrinho será impulsionado pela energia do condutor!

A Hora do Jogo: A atração mais tecnológica da Estação, com jogos eletrônicos superdivertidos do Limoeiro.

Escalada: Aqui também é um lugar para esportes radicais. Em estrutura com painel de escalada, dois escaladores podem se divertir simultaneamente subindo a parede com toda segurança e diversão.

Praça Mauricio: Lugar aconchegante, onde acontecerão os eventos da Estação, como encontros com os personagens e convidados, palestras, exposições, festas e muito mais.