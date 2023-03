Parte das vacinas doadas pelos EUA foi incinerada pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde destruiu 1,9 milhão de doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19 no ano passado após terem passado do prazo de validade. As doses haviam sido doadas pelos Estados Unidos, segundo o portal Uol.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que as vacinas chegaram ao país no dia 21 de novembro de 2021, a menos de 40 dias do prazo de vencimento (que era em 31 de dezembro). As doses ainda passaram por uma análise de qualidade e a autorização para o uso só aconteceu em 10 de dezembro de 2021.

Apenas 282 mil foram distribuídas aos estados e o restante foi incinerado. Agora, o TCU pede ressarcimento pelo prejuízo. Segundo o TCU, a falta de planejamento e cuidado levou ao vencimento e "descarte da quase totalidade dos imunizantes, gerando despesas de quase R$ 1 milhão, com transporte, desembaraço aduaneiro, armazenagem e incineração, sem trazer benefícios à população".

No acórdão dos ministros do TCU no último dia 1º de março, o TCU fixou prazo de 15 dias para que os responsáveis apresentem defesa ou venham a ressarcir o erário em valor total de R$ 1 milhão. Já o Ministério da Saúde tem 10 dias para apresentar a quantidade de vacinas contra covid-19 em estoque, data de validade e quantidade de descarte.