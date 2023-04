Parte de baixo dos elevados do BRT terá quadras e centro comercial

Os vãos que ficam embaixo dos elevados do BRT, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, serão transformados em quadras poliesportivas, pistas de skate, espaços de lazer, farmácias, mercados e lanchonetes. A ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira (17), as obras vão durar cerca de 12 meses e o investimento será de R$ 18 milhões, com recursos do Município.

Hoje, quem caminhar por baixo dos elevados vai encontrar grama e um grande espaço vazio. A proposta do Município é que o local abrigue um centro comercial, por isso, durante a execução da obra será lançado um chamamento público para seleção dos permissionários que vão operar as lojas em uma das regiões mais caras da cidade. A recepcionista Amanda Souza, 38 anos, considerou a ação ousada.

“É um espaço enorme e que se não tiver utilidade pública, infelizmente, será ocupado por moradores de rua e usuários de drogas. Essa é a realidade das cidades grandes. Espero que o projeto funcione bem e que atraia as pessoas para essa região, porque com mais gente na rua, a gente que trabalha aqui se sente mais segura”, contou.

Objetivo é usar espaços que estão vazios (Foto: divulgação/ Secom)

Segundo a prefeitura, na Avenida ACM passam 1,1 milhão de veículos, por dia, e 70% dos ônibus da cidade, o que torna essa uma das regiões mais movimentadas de Salvador. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que o projeto pretende oferecer espaços de lazer para a população que vive no entorno dos elevados das estações Hiper e Cidadela, como os moradores da comunidade da Polêmica.

“Quando idealizamos do BRT, ele era uma obra de mobilidade, uma obra de transporte público, uma obra de infraestrutura que resolveu definitivamente os alagamentos nessa região, e agora, estamos dando um passo a mais. As obras do BRT permitem também, em virtude da construção dos elevados, que a gente possa oferecer espaços públicos e alternativas de entretenimento e de lazer para as pessoas”, explicou.

Prefeito apresenta ordem de serviço (Foto: Lucas Moura/ Secom)

A ordem de serviço é para início imediato das obras. Serão 1.340 m² de área comercial, paisagismo, campos e quadras esportivas, estrutura para futmesa, bicicletário, parque infantil, academia e pista de skate. A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, responsável pelo projeto, contou que serão ocupadas áreas livres e atualmente improdutivas da cidade.

“É um projeto que integra o BRT, seguindo uma linha de dinamização de espaços realizada no mundo todo, aproveitando esses espaços para serviços, lazer e esportes nas regiões mais importantes comercial e financeiramente em Salvador, lembrando que engloba ainda bairros do entorno, como Candeal, Brotas, Polêmica, Santa Cruz, que demandam comércio, serviços e áreas de esporte e lazer”, afirmou.

Atualmente, o BRT está operando com duas linhas e fazendo a ligação entre a região do Shopping da Bahia e da Pituba. O último trecho, que vai ligar a Estação da Lapa ao restante do sistema, está em obras e a expectativa é de que tudo fique pronto até dezembro. Ele terá um elevado nas imediações do Vale das Pedrinha, e embaixo da estrutura também serão construídos equipamentos públicos.