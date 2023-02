Parte do palco da Boca do Rio se solta e atrações são canceladas

Devido aos fortes ventos na orla de Salvador nesta segunda-feira (20), parte da estrutura superior do palco montado para o Carnaval da Boca do Rio se soltou. A Prefeitura informou que as apresentações da noite desta segunda foram canceladas.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou no circuito Dodô (Barra/Ondina) ventos a 37,8 km/h. No Circuito Osmar (Campo Grande), os ventos estão com a velocidade de 19,8 km/h nesta tarde.

Ainda não há informações sobre se as atrações da terça (21) serão mantidas.

