Participação de trabalhadores preocupam empresas

Há algum tempo, a pauta de garantia de direitos sociais tem protagonizado os mais importantes debates em todos os meios. Nas empresas isso não é diferente e, com novos capítulos sendo revelados a cada dia, fica claro que a atenção das companhias para uma crescente participação do trabalhador nos temas de diversidade e inclusão deve ser permanente.

Um dos eventos mais recentes, mas de efeitos ainda tímidos foi a criação do Programa Emprega + Mulheres. A iniciativa, que teve origem em medida provisória convertida em lei no ano passado, tem contornos positivamente inclusivos, pois ao mesmo tempo que busca fomentar a proteção do mercado de trabalho da mulher por ações afirmativas mais claras, traz também previsão de incentivos fiscais para empresas comprometidas com a relevância do tema.

Embora ainda não regulamentadas, as vantagens fiscais para pequenas e médias empresas que adotarem boas práticas na busca por um mercado de trabalho mais equilibrado entre homens e mulheres, vem de encontro com uma das mais antigas preocupações do setor produtivo: não se via vantagem objetiva em investir nos programas de diversidade e inclusão nos pequenos negócios.

Se por um lado os benefícios são poderosas armas de persuasão das empresas, a lei trouxe novas obrigações delicadas, como a criação de uma nova competência para a CIPA (órgão interno das empresas que atua em assuntos relacionados à segurança do trabalho).

Neste assunto, a atenção dos empregadores precisa ser melhor endereçada. É que a lei definiu que será de competência da CIPA a adoção de medidas sensíveis, como a alteração de regulamentos internos das empresas para constar dispositivos antiassédio e fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias nesse tema. Considerando que 50% dos integrantes da CIPA são eleitos pelos trabalhadores, a nova frente de atuação traz um novo patamar de interação junto à gestão das empresas.

Se, por um lado, isso parece reconhecer a relevância do tema e trazer mais responsabilidades aos trabalhadores por participarem da criação de mecanismos para investigações de casos de assédio sexual, por outro, num país de altíssima litigiosidade trabalhista, abre uma porta para conflitos caso empresas não se preparem adequadamente para essa nova realidade.

É verdade que a obrigação afeta, em princípio, apenas as empresas que por obrigação legal devam ter CIPA constituída, mas o precedente serve muito bem à discussão de como se dará a participação do trabalhador nas empresas menores.

Foi assim, por exemplo, com diversas obrigações estipuladas inicialmente para grandes empresas e, gradativamente, trazidas para as menores como é o caso do e-social. O mercado de trabalho passa por uma transformação mundial e não se pode negar que a cada dia as pessoas buscam mais satisfação no trabalho. Dados mostram que muitos talentos mudam de empresas justamente pela busca do fit cultural que ressignifique o trabalho como algo prazeroso e que contribua para a sociedade de forma mais ampla do que a tradicional geração de caixa.

As pessoas desejam ver ações afirmativas na solução dos conflitos atuais e por isso novas leis como a aqui comentada são uma espécie de resposta à multidão que aprecia discursos mais incisivos no combate às desigualdades. Todavia, movimentos dessa natureza tendem a criar um certo tumulto nas relações, sobretudo porque trabalhadores e empresas, em grande maioria, sequer se deram conta da grandeza da discussão.

Marcelo Sena é advogado