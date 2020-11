Participação na eleição americana é a maior em 120 anos, diz site

Apesar de os EUA enfrentarem uma pandemia, a taxa de participação eleitoral na eleição de 2020 atingiu um recorde em 120 anos, indicam dados do site US Elections Project, que faz uma estimativa com os dados eleitorais disponíveis no país. De acordo com estimativas do projeto, liderado pelo professor Michael McDonald, da Universidade da Flórida, ao menos 160 milhões de pessoas votaram nessa eleição - número bastante superior aos 139 milhões de 2016 para a disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump.



Segundo o site Vox, os números indicam que cerca de 67% da população com direito a voto compareceu na disputa, o que representa a taxa mais alta desde 1900, quando 73,7% da população americana votou.



Tensão em Portland

Manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e marcharam pela cidade de Portland armados com rifles de assalto e gritos de protesto, mas sem provocar violência, na noite desta terça-feira, 3.



O FBI alertou sobre a possibilidade de confrontos armados em Portland durante a eleição, mas não houve sinais de atividade por parte de grupos de direita. Não ocorreram, também, confrontos entre a polícia e os manifestantes de esquerda, alguns dos quais já haviam participado de uma manifestação pacífica do Black Lives Matter. (Com agências internacionais).