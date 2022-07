Participante da plateia do Encontro, da TV Globo, tira soneca no meio do programa

Uma cena do programa Encontro, da TV Globo, chamou a atenção de quem o assistia nesta segunda-feira (18). Uma das participantes da plateia foi flagrada dormindo ao vivo no meio da atração.

A cena aconteceu durante o quadro de saúde, quando Patrícia Poeta perguntou à plateia quem só costumava fazer exercício físico aos finais de semana. Então, quando a câmera mostrou as pessoas, no canto inferior esquerdo é possível ver uma moça dormindo com a cabeça apoiada na mão direita.

Mas essa não é a primeira vez que algo desse tipo acontece no Encontro. Quando tinha ancoragem de Fátima Bernardes, também viralizou o momento em que uma outra mulher dormia durante o programa.