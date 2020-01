Participantes do BBB 20 terão acesso a celular e a 'queridômetro'

Mais um spoiler para quem está ansioso com a estreia da nova edição do Big Brother Brasil, marcada para 21 de janeiro: o uso de celular está permitido na nova edição do principal reality da Globo. Conforme informações da Folha de S. Paulo, não se trata de um aparelho comum. Os participantes terão acesso a um celular sem comunicação com o mundo exterior, que servirá apenas para ficarem atualizados sobre o que acontece na casa por meio do #FeedBBB.

Uma das novidades da temporada, o serviço funcionará como uma espécie de Instagram interno, em que os confinados poderão produzir pequenos vídeos e registros fotográficos com direito a stickers. As atualizações serão exibidas em tempo real em uma tela na sala de estar e nas redes oficiais do programa.

Queridômetro

Outra novidade da edição é a volta do queridômetro. Só que, desta vez, não será apenas o público que terá acesso à avaliação dos participantes. Os próprios 'brothers' e 'sisters' poderão conferir as opiniões dos colegas, que estarão expostas no #FeedBBB. Nessa edição, os coraçõezinhos figurarão ao lado de novos emojis exclusivos que têm tudo para causar polêmica. Cobra, bomba e carinha irritada são alguns dos exemplos.

Alguns outros spoilers já foram dados sobre essa nova edição, de cacordo com a Folha. A própria emissora já anunciou que o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados. Além disso, o sortudo da semana que conseguir o papel de líder terá o poder de definir quem fica na Xepa e quem terá acesso VIP aos alimentos e ainda contará com uma festa só sua. Dessa vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo.

Tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições

Uma nova dinâmica também ocorrerá entre os brothers. A prova do monstro receberá inspirações de edições anteriores. Em contrapartida, os participantes terão novas formas de escapar do paredão, o que fará todos mudarem o jeito de acompanhar os desdobramentos do BBB.

Sobre os participantes, o que se sabe até então é que a Globo queria contar com influenciadores digitais famosos. Porém, muitos deles já recusaram o convite, como o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.

Também já se sabe que o trio Bruno de Luca, Titi Müller e Vivian Amorim vai apresentar o BBB - A Eliminação, programa da Multishow que faz um bate-papo com os eliminados de cada semana do Big Brother Brasil 20. Outra novidade é que a atriz Deborah Secco, 40, foi convidada para fazer uma participação especial ao longo do reality.