Participantes do Encceja podem estudar por apostilas gratuitas

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) registrou 2,9 milhões de pessoas habilitadas, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira (06) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão aplicadas em 25 de agosto, em 611 municípios. O que muitos participantes podem não saber é que existem materiais de estudo gratuitos disponibilizados online.

Entre os materiais de apoio estão as apostilas Encceja 2019, disponíveis na Página do Participante. São disponibilizados oito volumes com orientações para os estudantes, sendo metade específica para o Ensino Fundamental e a outra metade para o Ensino Médio. Como o exame é organizado para avaliar as competências dos participantes, os materiais seguem o mesmo padrão: conteúdos teóricos e textos básicos que discutem as aptidões.

Dois tipos de boxes são adotados como recursos para o estudante: em “desenvolvendo competências” estão os exercícios aplicados para ampliação do conhecimento e cujas respostas podem ser encontradas no fim de cada capítulo. Já o boxe de texto explicativo indica possibilidades de leitura e reflexão sobre o tema abordado. Todos os materiais foram desenvolvidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Ensino Fundamental

Os materiais de estudo para o Encceja 2019 do Ensino Fundamental são organizados de acordo com as disciplinas cobradas no exame: Ciências; Matemática; História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Artística e Educação Física.

Ensino Médio

Da mesma forma, as apostilas para o Ensino Médio são disponibilizadas de acordo com as disciplinas cobradas na prova do Encceja 2019: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; além de Matemática e suas Tecnologias.