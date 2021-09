Participantes negros do "Big Brother" EUA se unem e chegam juntos ao top 6

Como ocorreu na edição brasileira, o Big Brother 2021 dos Estados Unidos contou com o maior número de participantes negros da história do programa. Mas não parou por aí. O programa terá pela primeira vez um vencedor negro, pois os últimos seis participantes que ainda estão na casa são todos negros. Eles criaram uma aliança durante o jogo que os possibilitaram permanecer no reality.

Diferente do Big Brother Brasil, na versão americana, quem decide quem sai e quem continua no jogo são os próprios participantes. De forma discreta, Azah Awasum, Derek Frazier, Hannah Chaddha, Kyland Young, Tiffany Mitchell e Xavier Prather se uniram e montaram uma estratégia para se proteger e eliminar os outros participantes.

O grupo se nomeou de "Cookout" e focou no objetivo de fazer com que a 23ª edição tivesse o primeiro campeão negro da história. Nas redes sociais, o grupo tem ganhado destaque e fãs do programa dizem ser a melhor aliança já feita. Mas, como esperado, eles também têm recebido críticas, assim como a produção do reality, ambos acusados de promoverem “racismo reverso”, que não existe.

O crítico de TV Andy Dehnart ao Los Angeles Time comentou o caso e lamentou a postura dos fãs que criticam a aliança. "Certamente há muito racismo expresso pelos fãs do ‘Big Brother’ ao longo dos anos, então vê-los responder dessa forma não é surpreendente. É decepcionante. Ao longo de 23 temporadas, este show teve mais do que sua cota de alianças totalmente brancas".