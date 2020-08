Partida de abertura do Campeonato Francês é alterada por covid-19

A LFP (Liga de Futebol Profissional, na sigla em francês) anunciou nesta terça-feira (18) o adiamento da partida entre Olympique de Marselha e Saint-Étienne, que seria nesta sexta (21) e marcaria a abertura da temporada 2020/2021 do Campeonato Francês O motivo: quatro casos de covid-19 no elenco do time de Marselha, que já havia cancelado um amistoso nesta semana contra o Stuttgart, da Alemanha.

Nesta terça-feira (18), a direção do Olympique de Marselha revelou três casos de jogadores infectados pelo novo coronavírus após testes realizados no último domingo (16). A eles se soma o do lateral-esquerdo Jordan Amavi, detectado na última quinta (13). Assim, o clube chegou à cota máxima permitida pela LFP, o que forçou o adiamento do duelo contra Saint-Étienne, no estádio Vélodrome, em Marselha.

A liga que organiza o Campeonato Francês já confirmou a nova data do confronto para o meio de setembro, no dia 16 ou 17. Assim, a partida que marca a abertura da competição passa a ser Bordeaux x Nantes, anteriormente programada para sábado (22), mas antecipada para esta sexta-feira (21), às 14h (de Brasília).

Outros seis jogos estão programados para a rodada inaugural. Lille x Rennes será neste sábado, enquanto que no domingo acontecerão mais cinco: Monaco x Reims, Dijon x Angers, Lorient x Strasbourg, Nîmes x Brest e Nice x Lens. Qualquer um desses sete confrontos pode ser adiado caso os testes prévios nos clubes detectem a partir de quatro positivos para covid-19.

As partidas de Paris Saint-Germain e Lyon - contra Metz e Montpellier, respectivamente - foram marcadas para 16 de setembro porque os clubes ainda estão na disputa das fases decisivas da Liga dos Campeões da Europa em Lisboa. Pelas semifinais, a equipe da capital enfrenta o RB Leipzig, nesta terça-feira, e o time de Lyon encara o Bayern de Munique na quarta.

O Campeonato Francês deu como encerrada a temporada 2019/2020 em abril sem o complemento dos jogos que não puderam ser realizados por causa do início da pandemia. Assim, a LFP fez a média de pontos, declarou o Paris Saint-Germain campeão, definiu os classificados para as competições europeias e os rebaixados.