Partida de futebol no Rio de Janeiro é interrompida por tiroteio

Uma partida válida pelo Campeonato Carioca Sub-20, entre Serra Macaense e Carapebus, foi interrompida por um tiroteio que aconteceu do lado de fora do estádio Moacyrzão, em Macaé. O jogo foi paralisado aos 28 minutos do segundo tempo, quando os disparos começaram. Atletas, torcedores e funcionários que estavam em campo precisaram se abaixar buscando proteção.

Até o goleiro Guilherme, do Serra Macaense, que estava recebendo atendimento médico, precisou sair mancando e deixou o campo.

As câmeras da transmissão da partida captaram o momento de pânico e é possível ouvir os tiros no vídeo. "Vocês estão ouvindo, hein? Os jogadores estão tentando se proteger, que situação. Acontece de tudo no futebol do Rio”, disse o narrador no momento da confusão. Veja abaixo.

Estava eu assistindo uma live de futebol do Rio De Janeiro e o tiroteio sapecando no meio da partida . pic.twitter.com/VJF0rmHogq — Coimbrão (@CoimbraZoeira) November 1, 2021

A partida entre Serra Macaense e Duque de Caxias pelo campeonato feminino, que aconteceria na sequência, precisou ser adiada por orientação da Polícia Militar. Apesar do susto, ninguém dentro do estádio ficou ferido.