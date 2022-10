Partida entre Sport e Vasco é paralisada após invasão de campo na Ilha do Retiro

Partida que interessa diretamente ao Bahia, o duelo entre Vasco e Sport foi paralisado nos minutos finais após invasão da torcida do Sport ao gramado da Ilha do Retiro, na tarde deste domingo (16).

A confusão teve início nos acréscimos do segundo tempo. O Sport vencia por 1x0, mas o Vasco empatou com Raniel, em cobrança de pênalti.

Revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport, o atacante do Vasco comemorou o gol na frente da torcida rubro-negra, com provocações. Foi o estopim para uma briga generalizada.

A Polícia Militar teve que entrar em ação. Muitos torcedores ficaram feridos e foram atendidos no gramado do estádio. O Sport exige a continuação da partida, enquanto o Vasco se nega a jogar os oito minutos finais.

A partida é um confronto direto pelo G4 da Série B. O empate mantém o Sport na 5ª colocação, com 53 pontos. O Vasco é o 4º, com 56.