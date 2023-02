Partindo de Salvador, viajar de ônibus garante economia de até 79%

Medo nos momentos de aterrissagem e decolagem, desconforto nos ouvidos, assentos pequenos e dificuldade em se acalmar durante o voo. Esses são alguns dos motivos que fazem pessoas fugirem de viagens de avião, mas não são os únicos. O aumento do preço dos bilhetes aéreos tem feito com que muita gente prefira enfrentar horas de estrada para evitar desembolsar valores altos. Em Salvador, viajar de ônibus pode trazer uma economia de até 79%.

Quem pega a estrada rumo a capitais do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste consegue economizar entre R$ 859 e R$ 1.855, segundo uma pesquisa realizada pela reportagem nas maiores plataformas de viagens. Enquanto que o trajeto de ida e volta para Maceió (AL) custa, em média, R$ 2.335 para a primeira semana de fevereiro, quem optar pelo transporte terrestre paga R$ 480 - o que representa uma economia de quase 80%.

A economia também é garantida para as maiores cidades do Sudeste. Se as duas horas e meia que separam as capitais baiana e paulista de avião têm valor médio de R$ 2.065 ida e volta, sair da Rodoviária de Salvador custa R$ 1.132. Nesse caso, a economia é de 45%. A viagem, no entanto, dura um dia e meio. Para o Rio de Janeiro, a economia é só um pouco maior, de 46% (confira lista completa abaixo).

O estudante de Engenharia da Computação Evany Araújo, 21 anos, sabe bem dessa realidade e, sempre que pode, deixa o bolso escolher como o trajeto será feito. Durante o ano passado, o jovem precisou se dividir entre Salvador, onde vive, e Recife por questões familiares e de trabalho. Como viajou diversas vezes, não teve jeito: antes enfrentar as 19 horas de estrada do que gastar o triplo do valor.

“Como eu estava indo e vindo muitas vezes, era inviável viajar sempre de avião. A ida e volta ficava, em média, R$ 2.500 de avião quando não aparecia nenhuma promoção. Já de ônibus eu pagava R$ 211 por cada trecho”, conta o estudante. A última vez que Evany fez a viagem foi em novembro do ano passado.

A mãe e o irmão mais novo do Evany moram no Recife (Foto: Acervo Pessoal)

Mas, como tudo na vida, a economia traz consequências negativas. Quem enfrenta longos trajetos de ônibus reclama do desconforto de passar muitas horas na estrada. “Tem o lado bom do dinheiro, mas é muito desgastante. Eu perdia a noite, não conseguia dormir direito e chegava no outro dia muito cansado”, relembra.

Além do cansaço, o levantamento feito pela reportagem aponta que nem sempre o ônibus é a melhor opção. Quando as viagens são muito longas, com mais de dois dias de duração, os bilhetes aéreos compensam. No caso da viagem para Curitiba (PR), na região Sul, ida e volta de ônibus chegam a custar R$ 2.132 - o valor é R$ 438 mais caro do que a viagem de avião. Se o destino for Belém (PA), a viagem de avião é somente R$ 7 mais cara.

Demanda aquecida

Os bilhetes aéreos acumularam alta de 11% na Região Metropolitana de Salvador no ano passado, segundo o IBGE. O principal motivo foi o preço do querosene de aviação, que chegou a ter alta de 70% em 2022. Enquanto os preços altos assustavam os viajantes, as empresas de ônibus notaram um aumento de 47% na demanda em comparação com 2021. O dado é da Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres (Abrati).

Compra de frota nova de veículos e aumento de oferta de serviços premium foram, inclusive, medidas tomadas pelas empresas para atender a demanda crescente, como revela Letícia Pineschi, conselheira da Abrati. Além da economia, ela cita outros fatores que interferem na escolha dos passageiros.

“A comparação com os preços do modal aéreo é relevante para a escolha, mas há também serviços gratuitos agregados, como bagagens que não são cobradas, wi-fi e possibilidade de marcar assento”, diz.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 2021, mais da metade (59%) dos 1,261 milhão de pessoas que fizeram viagens de avião recebiam entre dois ou mais salários mínimos. Apenas 92 mil pessoas (7%) que viajaram de avião naquele ano receberam menos de meio salário mínimo.

“A opção dos brasileiros é viajar de avião, mas vai depender de como estão os preços. Mesmo que a pessoa receba entre dois e três salários, se os valores subirem bastante, o bolso não permite as viagens de avião e a escolha acaba sendo o transporte rodoviário”, analisa o economista Edval Landulfo.

***

Salvador é o segundo destino mais procurado no Carnaval em viagens terrestres

Para atender a demanda gerada pela semana do Carnaval, as empresas de ônibus que operam linhas regulares abriram 25% mais ofertas de horários, segundo a Abrati. Salvador é a segunda cidade que mais deve receber turistas através da rodoviária, ficando atrás somente do Rio de Janeiro. Recife, São Paulo e Belo Horizonte são outros destinos em alta.

Letícia Pineschi explica que enquanto o transporte rodoviário da capital baiana atende destinos muito procurados, o aeroporto deixa a desejar em opção de voos diretos. “Em geral, há viagens diretas de ônibus para Salvador de todas as grandes capitais e cidades importantes próximas. No aeroporto, há poucas opções de voos sem escalas, o que eleva o custo para as famílias”, diz.

Engana-se quem pensa que só quem viaja a trabalho ou por necessidade escolhe o ônibus. A psicóloga Roberta de Oliveira, 39, aproveitou a folga na agenda para fazer uma viagem de 10 dias para Maceió. O percurso de ida e de volta precisou ser feito pela estrada porque as passagens de avião estavam fora do orçamento.

“Até tentei comprar a passagem aérea de volta, mas estava custando R$ 2.230 só o trecho de Maceió para Salvador. Optei por vir de ônibus e paguei R$ 259”, conta.

Assim como o estudante Evany, Roberta reclama do cansaço que as viagens longas causam e chama a atenção para a insegurança. “Ainda tem os riscos que enfrentamos hoje em dia nas rodovias. Fico apreensiva com relação a assaltos porque ouvimos muitas histórias”, comenta.

***

Levantamento de preços médios para viagem de ida e volta entre os dias 1º e 8 de fevereiro

Foram utilizados os valores mais caros e mais baratos para fazer a média de preços.

Salvador - Recife - Salvador

Ônibus: R$ 546

Avião: R$ 1.710

Economia de 68% na escolha do ônibus

Salvador - Maceió - Salvador

Ônibus: R$ 480

Avião: R$ 2.335

Economia de 79% na escolha do ônibus

Salvador - São Paulo - Salvador

Ônibus: R$ 1.132

Avião: R$ 2.065

Economia de 45% na escolha do ônibus

Salvador - Rio de Janeiro - Salvador

Ônibus: R$ 1.258

Avião: R$ 2.348

Economia de 46% na escolha do ônibus

Salvador - Belo Horizonte - Salvador

Ônibus: R$ 844

Avião: R$ 1.993

Economia de 57% na escolha do ônibus

Salvador - Goiânia - Salvador

Ônibus: R$ 1.103

Avião: R$ 1.962

Economia de 43% na viagem de ônibus

Salvador - Curitiba - Salvador

Ônibus: R$ 2.132

Avião: R$ 1.694

Economia de 20% na viagem de avião

Salvador - Belém - Salvador

Ônibus: R$ 2.144

Avião: R$ 2.151

Praticamente o mesmo valor

(Fonte: plataformas de busca Google Flights e ClickBus).

*Com orientação de Fernanda Varela.